Kung Fu de Apucarana é destaque no Paranaense, em Campo Mourão

A Escola Chen Tai Chi Apucarana, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, foi destaque durante a realização do Campeonato Paranaense de Kung Fu Wushu, que aconteceu no domingo (10) no Município de Campo Mourão, competição que reuniu mais de 200 atletas de todo o Estado.

O professor e atleta, Abel Cezar Cândido Bento, disse que a escola apucaranense fez bonito na competição estadual. “Fomos representados por 40 atletas e conquistamos 66 medalhas, sendo 36 de ouro, 19 de prata e 11 de bronze. Com os resultados, muitos dos nossos atletas se classificaram para o Campeonato Brasileiro que ocorrerá de 12 a 16 de outubro em Goiânia”, destaca Bento.

No taijiquan tradicional os apucaranenses ganharam 27 medalhas de ouro, 13 de prata e 7 de bronze, enquanto no wushu taolu esportivo faturaram 9 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze.

Além do Campeonato Brasileiro, os competidores de Apucarana também nesse ano disputarão os Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), Combate. A disputa estadual acontecerá no dia 9 de outubro em Londrina.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, elogiou a participação da equipe no Paranaense. “A equipe de kung fu de Apucarana está de parabéns pelas conquistas obtidas no final de semana em Campo Mourão, mostrando a sua força na modalidade. Tenho certeza que a equipe também alcançará bons resultados no Campeonato Brasileiro e nos Jogos Abertos do Paraná. O kung fu é mais um esporte que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.





