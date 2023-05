Kung Fu de Apucarana confirma presença em três competições

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipe da Escola Chen Tai Chi de Apucarana

Depois de conquistar bons resultados no Campeonato Regional de Kung Fu realizado no mês passado em Marilândia do Sul, a equipe da Escola Chen Tai Chi de Apucarana confirmou participação em três competições na sequência da temporada. A informação foi dada nessa sexta-feira (12) pelo professor Abel Cezar Cândido Bento, que comanda a agremiação apucaranense.

continua após publicidade .

De acordo com ele, a equipe disputará a quinta edição do Festival do Dragão, o Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro. O festival está marcado para o dia 24 de junho em Apucarana, o Paranaense acontecerá no dia 16 de julho em Jandaia do Sul e o Campeonato Brasileiro será realizado no dia 6 de setembro em Bombinhas-SC.

-LEIA MAIS: Contra o Grêmio Maringá, Apucarana Sports faz primeira partida em casa

continua após publicidade .

“O Campeonato Regional serviu de preparação para as três competições que teremos ao longo do ano. Em Marilândia do Sul fomos representados por 29 atletas e conquistamos 58 medalhas, com 32 de ouro, 14 de prata e 12 de bronze em disputa que foi desenvolvida pelas categorias taijiquan tradicional e wushu taolu”, destaca Abel.

Na disputa regional, destaque para o atleta Nicolas Gabriel Pereira, de 11 anos, que recentemente foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial que será realizado no mês de agosto na China. Ele começou a praticar a modalidade quando estudava na Escola Municipal Durval Pinto. Atualmente, o garoto é aluno no Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo.

Segundo Abel, os atletas da Escola Chen Tai Chi fazem parte das oficinas esportivas de kung fu que são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, com as atividades acontecendo nas escolas municipais, no Complexo Esportivo Estação Cidadania e no Centro da Juventude Alex Mazaron.

continua após publicidade .

O professor Tom Barros, secretário de Esportes de Apucarana, enalteceu o trabalho que é realizado no município. “O nosso kung fu está de parabéns pelos títulos alcançados nos últimos anos também nas competições estaduais e nacionais. A modalidade, que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac, conta hoje com muitos participantes, tem revelado novos talentos, inclusive colocando atleta na Seleção Brasileira”, frisa o professor Tom.

A competição regional foi realizada no mês de abril no Ginásio Municipal de Esportes Professor Mário Leão, também com a presença de atletas dos municípios de Marilândia do Sul, Arapongas, Cambira, Califórnia, Mandaguari e Presidente Prudente-SP.

Siga o TNOnline no Google News