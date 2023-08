Kombi usada por igreja para fazer ação social é furtada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma Volkswagen Kombi utilizada pela 1ª Igreja Quadrangular de Apucarana, no norte do Paraná, para realizar ações sociais, e levar jovens para a igreja, foi furtada na madrugada desta quinta-feira (10).

A kombi, que possui o apelido de “branquinha”, estava parada na frente da casa de um pastor, na Rua Cravo, no Jardim das Flores, quando foi furtada. Segundo Leandro Guerreiro, que também é pastor da igreja, o veículo ficava parado todas as noites na rua e nada havia acontecido, mas nesta noite, quando acordaram perceberam que a Kombi tinha sido furtada.

O pastor ressalta que a Kombi é muito importante para a igreja e vai fazer muita falta para a comunidade religiosa. “Ela é utilizada para ação social, para buscar e levar jovens para a igreja, levar sestas básicas para as famílias, e por isso vai fazer bastante falta para a gente”, disse.

Esse é o único veículo que a igreja possui, e como afirma Leandro, sem ele não será possível levar os mais de 60 jovens que precisam de transporte para comparecer aos cultos. “A gente trabalha todos os sábados com mais de 60 jovens, que a gente pega no portão de casa e deixa no portão de casa, e agora vai ficar bem difícil”, afirmou o pastor.

Informações sobre a Kombi podem ser repassadas através do número: (43) 99626–9763.

