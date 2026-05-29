Kombi pega fogo na Avenida Minas Gerais e mobiliza Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Apucarana se mobilizou na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 9h30, após uma VW Kombi pegar fogo na Avenida Minas Gerais, nas proximidades do Estádio Municipal Olímpio Barreto, na região da Vila São Miguel. Não houve ferido.

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Segundo o sargento Gustavo Baptistão, do Corpo de Bombeiros, um militar da corporação estava passando pelo local logo quando começaram as chamas. "Ele conseguiu com uso de extintores segurar esse incêndio para que não fosse para o resto do veículo", disse.

Ainda de acordo com o sargento, o incêndio teria iniciado logo após o motorista abastecer o veículo. "Depois de deslocar alguns metros ele verificou que estava pegando fogo, mas não conseguimos precisar o porquê", completou o bombeiro.





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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

Inspetor da Guarda Civil Municipal (GCM) e sogro do motorista, o inspetor Reinaldo Andrade disse à reportagem que o fogo atingiu apenas a parte do motor. "Ele está bastante triste, mas o importante é que não aconteceu nada com eles. Foi um livramento", comentou.

A Kombi funcionada como uma "borracharia móvel", contudo, nenhum material que estava no interior do veículo foi atingido pelo fogo.