Kombi furtada de fretista é encontrada em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Kombi foi localizada escondida dentro de um barracão em construção

A Polícia Militar (PM) encontrou nesta segunda-feira (19) uma Kombi, que foi furtada durante a madrugada da última sexta-feira (16), no Jardim Marissol, em Apucarana, norte do Paraná. O veículo estava abandonado em um barracão em construção, na Avenida Mato Grosso, mesmo local onde uma Fiorino havia sido recuperada há duas semanas.

continua após publicidade .

O veículo estava estacionado em frente a uma residência, na Rua Ingo Kern, quando foi furtado. A filha do proprietário contou que escutou os cachorros latindo por volta das 3h40, mas pensou que era apenas alguém passando a pé e não levantou da cama para conferir.

O dono da Kombi, que utiliza o veículo para realizar fretes, entre outros serviços, percebeu o furto apenas às 5 horas, quando sairia para trabalhar.

continua após publicidade .

A Fiorino, que também foi encontrada abandonada no barracão, foi furtada de forma parecida. O proprietário percebeu o furto apenas pela manhã do dia 6 de dezembro. O crime foi registrado na Avenida Pinho Araucária, na região do Núcleo Habitacional Afonso Camargo.

Siga o TNOnline no Google News