Kombi escolar é destruída por incêndio no Parque da Raposa em Apucarana

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo que teve início na área do motor





Uma Kombi escolar pegou fogo e ficou completamente destruída no início da tarde desta segunda-feira (14). A ocorrência, registrada na Rua Yoshinori Fukushima, no Parque Ecológico da Raposa, em Apucarana (PR), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. No veículo estavam dois alunos e o motorista, que saíram ilesos.

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De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, o condutor, Nivaldo Camargo da Silva avistou uma fumaça na região do motor e retirou os alunos do automóvel. Ele afirmou que pegou o extintor para tentar conter o fogo, mas não adiantou. "O fogo foi muito rápido", frizou Nivaldo.

O motorista sofreu ferimento na mão, mas recusou atendimento médico. Ele contou ainda que a Kombi era seu único meio de transportar os alunos e realizar seu trabalho.



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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. As chamas foram extintas, mas o veículo ficou totalmente destruído após o incêndio. O sargento Salustiano detalhou que "a partir do momento que pegou na parte das almofadas dos bancos, foge totalmente do controle. O extintor é feito sempre para um princípio de incêndio, onde está começando. E a partir do momento que perde o controle desse princípio, se torna um incêndio muito difícil de controlar com extintor. Ele [o motorista] tentou, no caso, como ele comentou, mas sem sucesso.”

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Após o controle da situação, os bombeiros orientaram o motorista sobre a confecção do boletim de ocorrência e os procedimentos para a baixa do veículo junto ao Detran.

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Foto: Vitor Flores/TNOnline Foto: Vitor Flores/TNOnline



