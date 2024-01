Kits escolares serão doados a alunos de baixa renda em Apucarana

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Apucarana recebeu na manhã desta quinta-feira (11) os kits escolares destinados a alunos de baixa renda da cidade. A secretária Jossuela Pirelli explicou que os materiais escolares vão atender a alunos recém-saídos da rede municipal de ensino, e que passam a ser atendidos pela rede estadual.

Os kits, avaliados em aproximadamente R$ 12 mil, foram montados e organizados por uma entidade beneficente sem fins lucrativos, o BAC – Bagarai Atlético Clube que, na prática, é um grupo de amigos que se juntou, no início dos anos 2000, para práticas esportivas e de confraternização, e que desde 2019 se constituiu como uma entidade sem fins lucrativos. “Decidimos isso e pautamos nossas ações como forma de devolver à nossa sociedade um pouco daquilo que sempre recebemos dela”, diz o diretor executivo da entidade, Tiago Cunha.

O kit é composto por uma mochila, um caderno, um caderno de desenho, caixa de lápis de cor, lápis preto, canetas, borracha, apontador e cola. Para a montagem dos 120 kits, o BAC contou com doações obtidas junto a amigos e com o patrocínio de duas empresas, o Hospital dos Olhos de Apucarana e o Grupo Cropfield, cujas logos vão estampadas nas mochilas do kit, junto com a logo do projeto do Bac, o EduBAC.

O BAC já é bastante conhecido na cidade ao promover, anualmente, o sukiaki do BAC. Nessa ação, a entidade comercializa os vales e, ao final, os recursos arrecadados são doados para uma entidade local que tenha projetos na área educacional para a população carente, preferencialmente.

Agora, pela primeira vez, o grupo organiza uma segunda ação anual, que passa a integrar o calendário da entidade, o EduBAC. Para a primeira experiência, segundo Tiago Cunha, o grupo estabeleceu como meta viabilizar 120 kits. Isso foi alcançado e todo o material entregue nesta quinta-feira (11) à Secretaria de Assistência Social.

Tiago Cunha, que esteve acompanhado de Anderson Antoniassi Vargas, Vinicius Martins, Jean Rech e Douglas Golfeto – todos integrantes da BAC -, e também de representantes do Hospital dos Olhos e do Grupo Cropfield, explicou ainda que escolheram fazer o repasse dos kits para a Assistência Social do município “como forma de assegurar que os kits vão chegar às mãos de alunos de baixa renda, que de fato precisam dessa ajuda para manterem-se matriculados e estimulados no processo educacional”. “E a Secretaria tem toda uma equipe técnica e uma expertise que nos assegurem os melhores critérios para selecionar quem serão os alunos beneficiados”.

A secretária Jossuela Pirelli agradeceu a doação feita pela BAC e manifestou total confiança na equipe técnica, que vai definir os beneficiados. Ela explica que a seleção dos alunos vai ser realizada, nos próximos dias, pela equipe técnica da Secretaria lotada nas seis unidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. “Os alunos da rede municipal já são atendidos em todas as suas necessidades, com uniformes, inclusive com tênis, mochilas e materiais de consumo, como cadernos, lápis e borrachas. Por isso, esses kits que recebemos hoje serão entregues a alunos que já saíram do quinto ano, ou seja, que já foram atendidos pelo município e que agora estão sob responsabilidade do estado”, explica Jossuela.

