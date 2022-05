Kits da Prova 28 serão entregues nesta sexta e sábado

Da Redação

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, comunica que os kits da 59ª edição da Prova Pedestre 28 de janeiro poderão ser retirados nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), das 08h às 18h, no Cine Teatro Fênix.

continua após publicidade .

A competição será realizada neste sábado (21) pelas ruas e avenidas do município. Às 19 horas, será dada a largada da corrida de 5 quilômetros e às 20h15 inicia a prova de 10 quilômetros.



O kit será entregue com a apresentação do documento oficial com foto, comprovante do pagamento original da inscrição, entrega do termo de responsabilidade do atleta ou atestado médico e a carteira de vacinação que esteja com o esquema vacinal completo, sendo com as duas doses ou dose única.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, pede para que os corredores da cidade retirem os seus kits nesta sexta-feira. “Já no sábado das 8 às 18 horas também no Cine Teatro acontecerá a retirada dos kits para os inscritos que são de fora da cidade e que competirão nas corridas de 5 e de 10 quilômetros”, destaca o professor Grillo.

21ª VINTEOITINHA

Os kits da 21ª edição da Vinteoitinha também serão retirados nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), no Cine Teatro Fênix. Segundo Grillo, nesta sexta-feira (20) a retirada será das 8 às 18 horas e no sábado das 8 às 14 horas. A prova, que ocorrerá nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino), terá a sua primeira largada neste sábado, a partir das 15h30.

continua após publicidade .

A Prova Pedestre 28 de Janeiro é realizada pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conta com patrocínio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Cresol, Unimed Apucarana, UniCesumar, Sanepar/Governo do Paraná, Construtora Hirose, Unopar, Facnopar, Nos Energy Drink, FAP e Nissei, tendo o apoio da Rede Massa/SBT, 98 FM, Rádio Água Viva, Rádio Nova AM, Rádio Cultura, Rede de Rádios e Jornal Tribuna do Norte/Site TNOnline.

AFRICANOS X BRASILEIROS

Nos dez últimos anos da corrida de 10 quilômetros (masculino e feminino) da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, os atletas africanos conquistaram 14 vitórias, com os brasileiros subindo no lugar mais do pódio em seis ocasiões.

continua após publicidade .

São oito vitórias dos quenianos, três dos tanzanianos, duas dos etíopes e uma de Uganda. Do Brasil são duas vitórias de Altobeli Santos da Silva, uma vitória de Clodoaldo da Silva e três de Joziane da Silva Cardoso.

O paulista Altobeli, que está inscrito na prova neste sábado, ficou em primeiro lugar na “28” em 2017 e 2019, com Clodoaldo sendo o campeão em 2011. Joziane, que também se inscreveu na prova de 2022, foi primeira colocada em 2011, 2014 e 2016. Ela foi à última brasileira campeã na corrida de 10 quilômetros.

continua após publicidade .

Os campeões internacionais nos dez últimos anos foram os seguintes: Masculino – Nelson Priva Mbuya/Tanzânia em 2012; Mark Korir/Quênia em 2013; Fikadu Dimbushe/Etiópia em 2014; Edwin Kipsang Rotich/Quênia em 2015 e 2020; David Fikadu Admasu/Etiópia em 2016; e Maxwell Rotich/Uganda em 2018.

Feminino – Natália Sulle/Tanzânia em 2012; Nancy Kipron/Quênia em 2013; Delvine Relin Meringor/Quênia em 2015; Failuna Matanga/Tanzânia em 2017; Leah Jerotich/Quênia em 2018; e Janet Masai/Quênia em 2019 e 2020.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.