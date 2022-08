Kartcross: pilotos do Paraná e de São Paulo vencem a 2ª etapa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A competição contou com o apoio de diversos órgãos

Os pilotos Jefferson Patrick Silva, o Jefão, de Novo Itacolomi, e Felipe Henrique de Nadai, de Piracicaba-SP, foram os vencedores das categorias Pro e Força Livre, respectivamente, durante a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross, realizada nesse domingo (21/08), no Autódromo de Velocidade na Terra do Contorno Sul, em Apucarana. A competição, que foi disputada em duas baterias de cada categoria, contou com a presença de 41 pilotos, que representaram os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

continua após publicidade .

Campeão brasileiro no mês passado na cidade paulista de Cordeirópolis, Jefão ficou feliz com a vitória na segunda etapa do Paranaense. “Estamos passando por um bom momento na carreira e graças a Deus conseguimos o objetivo que foi a primeira colocação em Apucarana”, destacou Jefão, que em 2021 foi vice-campeão mato-grossense, campeão paranaense e da copa norte paranaense. O piloto, que reside em Novo Itacolomi, disputa a categoria há mais de seis anos e atualmente vem liderando o Campeonato Mato-Grossense.

Na categoria Pro o segundo colocado foi Felipe de Nadai (primeiro lugar na Força Livre), com Thiago Ferrari, de Toledo, ficando na terceira colocação. O piloto Davi Ângelo Santin, de São Paulo, obteve a quarta posição, seguido por Carlos Henrique dos Santos, o Kiko, de Novo Itacolomi.

continua após publicidade .

O melhor apucaranense classificado na categoria Pro foi o piloto Rafael Bertasso que terminou a etapa em oitavo lugar, seguido por Wagner Hirt Marques, também de Apucarana.

Felipe de Nadai, primeiro colocado na categoria Força Livre em Apucarana, já havia vencido a primeira etapa do Estadual no mês de junho em Telêmaco Borba. “Foi um final de semana positivo conseguindo bons resultados pelas duas categorias e seguindo firme em busca dos títulos na temporada na etapa que acontecerá em Ponta Grossa”, frisou Nadai.

Na Força Livre na prova no domingo, Renan Felipe Campos ficou em segundo lugar, seguido pelos pilotos Gustavo Henrique Pisani e Roberto Vargas. O trio é do Mato Grosso. O piloto Nivaldo Alves da Silva, de Novo Itacolomi, foi o quinto colocado. O apucaranense Camilo Lalin terminou a segunda etapa na 11ª posição.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou a realização da prova. “A segunda etapa foi muito disputada e reuniu os principais pilotos do país, competidores que também disputam o Campeonato Brasileiro em suas categorias. Apucarana mantém a tradição no esporte de velocidade na terra e tendo também os seus representantes, com o evento sendo disputado com o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

A terceira e última etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross de 2022 será disputada no dia 4 de dezembro em Ponta Grossa.

A competição nesse domingo teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, a promoção foi da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e contou com o patrocínio da Trans Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News