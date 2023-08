Karateca de Apucarana é destaque no Pan-Americano na Colômbia

Com apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, a jovem atleta Kassiana Barbosa, de 19 anos, foi destaque durante a disputa da 4ª edição do Campeonato Pan-Americano, que aconteceu no último final semana em Bogotá na Colômbia, ao conquistar a medalha de bronze na categoria de 19 a 20 anos (adulto) pelo estilo kata.

continua após publicidade

De acordo com Kassiana, o campeonato teve a duração de dois dias. “Além dos brasileiros, a competição internacional também contou com a presença dos melhores atletas da Argentina, Peru, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Bolívia, Canadá, Equador, Panamá, México, Paraguai e Uruguai, com o evento sendo disputado nos estilos de kata e kumite nas categorias infanto-juvenil, adulto e master”, frisa a medalhista apucaranense, que pertence a Academia Oclã Centro de Lutas.

- LEIA MAIS: Apucaranenses participam do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-23

continua após publicidade

Competindo no karatê desde os 6 anos de idade, Kassiana disputou o Pan-Americano por ter alcançado boas colocações no Campeonato Brasileiro que ocorreu no Rio de Janeiro. Na competição nacional, ela foi campeã no kata e faturou a medalha de bronze no kumite por equipe.

Também em 2023, no município de Faxinal, durante a realização do Campeonato Paranaense, a atleta de Apucarana ficou em primeiro lugar no kata e na segunda posição no kumite.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, enalteceu o resultado da karateca. “Estamos felizes pela conquista da Kassiana, que trouxe um bom resultado da Colômbia e mostrou a força do karatê apucaranense, tendo o apoio do prefeito Junior da Femac. Nesse ano, ela já havia se destacado em sua categoria no Paranaense e no Campeonato Brasileiro”, destaca Tom Barros.

Kassiana agora vai se preparar para uma competição estadual que será realizada no dia 21 de outubro em Paranavaí, no Noroeste do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News