Karatê feminino conquista título de campeão geral nos Jogos Escolares

Nesta manhã, a fase final dos Jogos Escolares Fase B foi marcada pela participação brilhante dos atletas da Associação Kara te Vida, representando diversos colégios de Apucarana. Mais uma vez, o karatê da cidade mostrou sua excelência e competência esportiva, conquistando resultados impressionantes.

Na modalidade Kata masculino, que contou com a participação de 48 atletas, Gabriel Caceres Teixeira, da Escola Polivalente de Apucarana, alcançou o terceiro lugar.

Na categoria Kumite masculino até 52 kg, Gabriel da Silva Motta, representando a Escola Professor Godoma Bevilacqua de Oliveira, conquistou a medalha de prata.

No Kata feminino, Aynara Balan Penayo Maldonado, do Colégio Professor Izidoro Luiz Ceravolo, se destacou ao conquistar duas medalhas. Ela ficou em terceiro lugar no Kata e conquistou a medalha de prata na categoria Kumite até -54 kg. É importante ressaltar que mais de 40 atletas participaram dessa categoria, o que mostra o alto nível de competição. As conquistas de Aynara são motivo de orgulho para sua escola e para a comunidade esportiva de Apucarana.

Na categoria até -54 kg, Nathaly Caroline Bacon da Silva, representando a Escola Nilo Cairo, conquistou a medalha de bronze.

Mariana dos Santos de Lara, do Colégio Professor Izidoro Luiz Ceravolo, brilhou ao conquistar a medalha de prata na categoria Kumite +54 kg.

Além desses destaques, também participaram da competição os atletas de diferentes escolas:

- Leonardo Correa Sebastião da Escola José Canele.

- Rafael Afonso de Oliveira Rodrigues da Escola Polivalente.

- Renato Matheus de Souza de uma escola não especificada.

- Ana Beatriz Ferreira Fernandes da Escola Polivalente.

- Gabriel dos Santos Valerio da Escola Polivalente.

Os técnicos responsáveis por acompanhar os atletas nessa jornada de sucesso são Alan Pereira da Silva e Jeferson de Oliveira. Com sua experiência e orientação, eles têm sido fundamentais para o desempenho e desenvolvimento dos atletas de Apucarana.

Os resultados conquistados até o momento evidenciam o crescimento e o talento dos jovens atletas de Apucarana no karatê. A cidade se orgulha do desempenho de seus representantes nos Jogos Escolares, e a expectativa para as próximas etapas é alta.

O karatê de Apucarana continua a se consolidar como uma potência esportiva, revelando talentos e promovendo o espírito competitivo e a disciplina dos jovens envolvidos.

