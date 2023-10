Karatê de Apucarana se destaca no pódio do 3º Paraná Combate

A competição que aconteceu na cidade de Cascavel, na região Oeste do estado, nos dias 12 a 15 de outubro, contou com a participação de 2.200 atletas representando 11 modalidades.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apucarana, foi destaque no cenário esportivo ao conquistar excelentes resultados no 3º Paraná Combate, na modalidade de Karatê adulto. A equipe de karatecas de Apucarana brilhou no evento, trazendo para casa uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, além de alcançar o terceiro lugar no geral.



continua após publicidade

O grande destaque da equipe foi o talentoso atleta Daniel de Oliveira, que sagrou-se campeão na categoria de peso até 60 kg, conquistando a medalha de ouro. Demonstrando habilidade, técnica e determinação, Daniel superou seus adversários e garantiu o lugar mais alto do pódio, orgulhando sua cidade e sua equipe.

Outro destaque da equipe de Apucarana foi o atleta Diego Pimenta, que brilhou na categoria de peso até 84 kg e conquistou a medalha de prata. Com uma performance sólida e uma série de vitórias impressionantes, Pimenta demonstrou sua dedicação e talento no tatame, consolidando-se como um competidor de alto nível.

continua após publicidade

Para completar o quadro de medalhas da equipe, Hugo Bernades ficou com a medalha de bronze na categoria acima de 84 kg. Com sua determinação e habilidades técnicas, Bernardes mostrou sua capacidade de competir no mais alto nível e contribuiu para o sucesso geral da equipe de Apucarana.

Alan Pereira da Silva,Coordenador técnico da equipe de Apucarana, expressou sua alegria com o desempenho da equipe. Ele enfatizou que a última vez que Apucarana subiu ao pódio geral da competição foi há 23 anos, na sua primeira participação nos Jogos Abertos, que ocorreu em Campo Mourão, no ano de 2000. Segundo ele, todos os atletas deram o seu máximo e o resultado não poderia ser diferente. O sensei Jeferson de Oliveira, o técnico do município, destacou a importância histórica dos jogos, especialmente por terem sido transmitidos ao vivo em uma televisão aberta. Ele ressaltou o brilho dos atletas de Apucarana e como eles deixaram sua marca registrada nos jogos.

Além dos medalhistas, outros atletas da equipe de Apucarana também participaram do evento, contribuindo para a pontuação geral. Sady Ivan Ribeiro Neto, Lucas Bergossi da Costa, Ana Julia de Souza, Julio Ortega Galeano, Rian Sanches Santos, Thiago Fernando Lopes Salustiano, Murilo Diedrich Daniel, Matheus Asanuma Lemes, Nathan Pereira dos Santos e Eduardo Paiva de Andrade foram essenciais para o desempenho da equipe e ajudaram a consolidar o sucesso de Apucarana no 3º Paraná Combate.

A participação de Apucarana no 3º Paraná Combate foi marcada por um desempenho excepcional, com a equipe de karatê trazendo para casa uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, além de ter conquistado o terceiro lugar no geral. Os atletas mostraram talento, dedicação e espírito competitivo, honrando sua cidade e inspirando futuras gerações de karatecas.

Siga o TNOnline no Google News