Karatê de Apucarana domina pódio estadual em Francisco Beltrão
Delegação garantiu 15 medalhas no torneio oficial da federação paranaense
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A delegação de karatê de Apucarana obteve um desempenho expressivo na 1ª Etapa do Campeonato Paranaense da modalidade, realizada no último fim de semana em Francisco Beltrão. O grupo conquistou 15 medalhas no torneio oficial da Federação Paranaense de Karatê (FPrK), sendo quatro de ouro, três de prata e oito de bronze. Entre os destaques da equipe estão Gabriel da Silva, Ana Beatriz Ferreira Fernandes e Leonardo Corrêa Sebastião, todos beneficiários do Programa Bolsa Atleta, iniciativa da prefeitura municipal que visa dar suporte financeiro e logístico aos talentos da cidade.
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O prefeito Rodolfo Mota celebrou a conquista e destacou que o auxílio mensal e o suporte no transporte permitem que os jovens foquem exclusivamente em seu rendimento esportivo. Segundo o gestor, o projeto foi desenhado para assegurar que atletas não interrompam suas carreiras por falta de recursos, transformando o esporte em uma ferramenta de disciplina e cidadania. O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, atribuiu o sucesso ao trabalho conjunto da comissão técnica da academia Dojo IPPON, sob orientação dos senseis Jéferson de Oliveira, Eliane Lemes, Thiago Lopes e Amauri Valério, ressaltando que 13 atletas retornaram para casa com medalhas, o que demonstra o alto nível técnico alcançado pelo karatê apucaranense no cenário estadual.
O sucesso da delegação reforça a importância das políticas de incentivo, cujo foco atual está voltado para o período de inscrições do Bolsa Atleta 2026. Os interessados em pleitear o benefício têm até o dia 4 de maio para realizar o cadastro através do portal oficial da Prefeitura de Apucarana. O processo de seleção contempla uma análise documental e de desempenho esportivo, com a divulgação do resultado preliminar agendada para o dia 8 de maio. O programa destina um auxílio mensal de R$ 600 para jovens de 10 a 17 anos, abrangendo diversas modalidades, como atletismo, basquetebol, futsal, handebol, artes marciais e esportes de quadra.
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Desempenho no tatame
A conquista do município foi consolidada por meio de um trabalho consistente em várias categorias.
🥇 OURO
Iury (Kata e Kumite)
Gabriel da Silva Motta (Kumite)
Jesus (Kumite)
🥈 PRATA
Arthur Rebouças (Kumite)
Gabriel Biroba (duas medalhas – Kumite)
🥉 BRONZE
Miguel Valério (Kumite)
Arthur Fellipe (Kumite)
Heitor Salustiano (Kumite)
Leonardo Corrêa Sebastião (Kata)
Ana Beatriz (Kumite)
Aynara (Kumite)
Nycolas Pinheiro (Kumite)
Felipe Valério (Kumite)