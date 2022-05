Karatê de Apucarana conquista 50 medalhas no Paranaense

Da Redação

A Associação de Karatê Caminho Livre, de Apucarana, conseguiu bons resultados na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê-Do Tradicional, que aconteceu no final de semana no Ginásio de Esportes Lolo Cléve em Pitanga.

Com o comando do professor Expedito Borges, o Borjão, a equipe apucaranense conquistou 50 medalhas, sendo 15 de ouro, 14 de prata e 21 de bronze.

O campeonato teve a participação de 363 atletas, representando 18 associações do Estado, que competiram nas categorias kata individual, kata por equipe, embu, kumite, kihon ippon, fukugo e kumite por equipe (masculino e feminino). A “Caminho Livre”, uma das associações mais tradicionais do Estado, teve a presença de 32 atletas na etapa inicial do Paranaense em Pitanga.

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu o desempenho dos apucaranenses na competição estadual. “O karatê de Apucarana mostrou força e todo o seu potencial no Campeonato Paranaense, sendo destaque pelas categorias masculina e feminina e, com a equipe contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

No dia 28 de maio, em Cianorte, a Associação de Karatê Caminho Livre já garantiu a sua participação na segunda etapa do Campeonato Paranaense.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.