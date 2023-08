Karatê de Apucarana conquista 35 medalhas no Campeonato Paranaense

A equipe da Associação Kime Karate Do Shotokan (Academia Kime), de Apucarana, composta por 21 atletas, conquistou 35 medalhas no Campeonato Paranaense de Karatê no último sábado (19). A competição foi realizada em Mamborê, no norte do estado.

O evento contou com a participação de aproximadamente 160 atletas dos municípios de Apucarana, Arapongas, Engenheiro Beltrão, Faxinal, Goioerê, Palotina, Mamborê, Marialva e Mandaguari.

A equipe Kime participou das modalidades de kata e kumite (luta). Foram 19 medalhas de ouro, 8 de prata e 8 de bronze.

Confira os atletas de Apucarana medalhista:

Lucas Bergossi da Costa: 2°lugar kata 1°lugar kumite, 1°lugar kumite em equipe;

Gessica Bergossi da Costa: 1° lugar kata e kumite;

João Victor de Paiva Grilo: 3°lugar kumite;

Felipe Galan Cara: 2°lugar kata e kumite;

Eduardo Diniz Vieira: 4° em Kumite;

Isabela Diniz Vieira: 1°lugar no kata e 3°lugar kumite, 1°lugar kata equipe;

Gabriela Diniz Vieira: 2°lugar kata e 1°lugar kumite, 1°lugar kata equipe;

Maria Júlia de Andrade Paiva Grilo: 1º lugar no kata, 1°lugar kumite, 1°lugar kata em equipe;

David de Oliveira: kumite 3° lugar;

Gabriel de Jesus Vieira: kata 1°lugar, kumite 3°lugar;

Paulo Roberto Guimarães: 3°lugar kata, 1°lugar kumite equipe;

Ruan Pablo da Rocha Cardoso: 3°lugar kata;

Davi Henrique da Rocha Cardoso: 3°lugar kata e 1°lugar kumite;

Anthony Saiazi da Silva: 1°lugar kata e kumite;

Kawan Pereira dos Santos: 1°lugar kumite;

André Firmo Rodrigues: 2°lugar kata e kumite 2°lugar e 1º kumite equipe;

Gabriel Firmo Rodrigues: 3°lugar kata e 2°lugar kumite;

Emanuelly Bernardes da Silva: 1°lugar kata e kumite;

Hugo Cleiton Bernardes da Silva: 1°lugar kata e kumite, 1°lugar kumite equipe;

Eduardo Paiva de Andrade: 1°lugar kata e 3° lugar kumite.

