Karatê: apucaranenses se destacam em torneio; confira os medalhistas

Equipe Kara Te Vida, composta por 49 atletas

A equipe Kara Te Vida, de Apucarana, se destacou no Campeonato Paranaense de Karatê, que aconteceu neste último final de semana (20 e 21), em Campo Mourão, no centro oeste do Paraná, no Ginásio de Esportes Belin Carolo.

Sob as lideranças do coordenador Alan Pereira e do professor Jeferson de Oliveira, a equipe foi à competição com 49 atletas. Além da primeira colocação na categoria de novos, o time de Apucarana também conquistou o 7º lugar na categoria especial e o 3º lugar na geral.

Presidente da associação, Eliane Lemes comemorou o desempenho da equipe. "Essa vitória é uma verdadeira conquista para toda a comunidade. Afinal, o esporte não apenas promove a saúde e a qualidade de vida dos praticantes, mas também incentiva valores tão importantes quanto a disciplina, o respeito, o trabalho em equipe e a superação de desafios. E não podemos esquecer que essa vitória é um reflexo da dedicação e do empenho não só dos atletas, mas também da equipe técnica e dos colaboradores que apoiam essa equipe incrível", frisou Eliane.

Confira os atletas que se destacaram no torneio:

Medalha de ouro: Eliane Lemes Dos Santos Correia, Thiago Fernando Lopes Salustiano, Nathan Pereira Dos Santos, Danyel De Oliveira Dos Santos, Julio Ortega Galeano, Sady Ivan Ribeiro Neto, Mariana Dos Santos De Lara, Rafael Afonso De Oliveira Rodrigues e Miguel Blaia

Medalha de prata: Amauri Almeida Valerio, Valdeir Dos Santos, Nicolas Zanchin Tejada, Nathaly Caroline Da Silva Bacon, Aynara Balan Penayo Maldonado, Anthony Gabriel Pimenta, Leonardo Correa Sebastiao, Marcela Helena Da Silva Nicole, Arthur Filipe Lopes Salustiano e Thiago Fernando Lopes Salustiano.

Medalha de bronze: Felipe Dos Santos Valerio, Anthony Gabriel Pimenta, Sady Ivan Ribeiro Neto, Hyan Da Silva Leal De Matos, Tallyson Henrique Dos Santos Kesives, Adrian Pressinotti Ramos, Gabriel Da Silva Motta, Lorena Martins Da Silva, Gabriel Dos Santos Valerio, Julio Ortega Galeano, Larissa Fernanda De Souza e Valdeir Dos Santos.

Além deles, outros atletas da equipe de Apucarana também contribuíram para a pontuação da equipe: Caio Carvalho, Abdul Rahman Blaia Said, Adrian Pressinotti Ramos, Ana Beatriz Ferreira Fernandes, Ana Julia De Souza, Arthur Filipe Lopes Salustiano, Gabriel Caceres Teixeira, Gabriel Da Silva Motta, Gabriel Dos Santos Cordeiro, Gabriel Mateus Da Silva Leme, Heitor Fernando Lopes Salustiano, Isabelly De Lima Santos, Iury Andre Colanzi Da Silva, Izadora De Lima Nunes, Joao Gabriel De Oliveira Vidal, Larissa Fernanda De Souza, Lorenzo Domingues, Louise De Oliveira Regente, Matheus Asanuma Lemes De Toledo, Miguel Dos Santos Valerio e Rian Sanches Santos.

