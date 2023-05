Kadett usado em furto em Apucarana é encontrado abandonado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O carro estava abandonado em uma estrada

Um GM Kadett foi encontrado abandonado na região do Barreiro, em Apucarana. O veículo foi utilizado em um furto que ocorreu contra um Posto de Saúde. Dentro do carro a Polícia Militar (PM) encontrou equipamentos de informática levados da unidade de saúde.

continua após publicidade .

Conforme a PM, denúncias informaram que o Kadett estava na estrada do Barreiro, próximo da ponte. Quando a equipe chegou, encontrou um computador no carro e outros equipamentos de informática furtados do Posto de Saúde.

O veículo estava trancado. Acredita-se que o Kadett apresentou problemas mecânicos, por isso foi deixado na estrada. O carro foi entregue na delegacia.

continua após publicidade .

Outro carro encontrado

PM de Apucarana recupera veículo furtado sem bateria

Mais um caso! A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou, na manhã desta terça-feira (2), um carro que havia sido furtado na cidade. O Fiat Uno, de cor branca, foi encontrado na Rua Ouro Branco, área central.

De acordo com informações dos militares do 10º Batalhão da Polícia Militar, o automóvel foi localizado em estado de abandono, sem a bateria. Em seguida, o carro foi guinchado para o pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News