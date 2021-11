Da Redação

Kadett furtado é localizado pela PM de Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou neste sábado (27), na Vila Rural Nova Ucrânia, um GM Kadet, em estado de abandono, furtado recentemente em Califórnia.



Conforme a PM, foi constatado pela equipe que o veículo estava desmontado faltando vários itens, como as quatro rodas, o radiador, as peças do motor, a bateria, entre outras peças da parte mecânica.

Como o local encontrado é de difícil acesso, o proprietário do veículo solicitou um guincho particular para remoção do veículo e também fez contato com a Polícia Militar, de Califórnia.