Justiça suspende processo contra apucaranense que esfaqueou influencer

A Justiça determinou a suspensão do processo por tentativa de feminicídio contra o apucaranense Gabriel Faveri, de 26 anos, ex-namorado da influencer digital Daniele Gonçalves, de 32 anos, esfaqueada no rosto e braço em Londrina, no norte do Paraná.

Segundo informações do G1 Paraná, a decisão do juiz da 5ª Vara Criminal de Londrina, Paulo Sérgio Roldão, atende um pedido da defesa de Gabriel, réu pelo crime. O magistrado determinou, no despacho, que a suspensão deve ser mantida até que o laudo do exame de insanidade mental de Gabriel seja concluído.

A influencer digital foi agredida pelo apucaranense com um facão quando chegava em casa de carro na Vila Casoni, em Londrina. Gabriel Faveri fugiu após o crime, mas acabou preso dois dias depois em uma clínica psiquiátrica na zona rural de Maringá.

O agressor foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) e virou réu por tentativa de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio.

O apucaranense, que é defendido pelo advogado João Batista Cardoso, está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O processo tramita em segredo de justiça.

Com ferimentos no rosto e no braço, a influencer ficou nove dias internada e passou por cirurgias. Ela está concluindo a sua recuperação em casa.

