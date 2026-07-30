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CIDADANIA

Justiça no Bairro retorna em agosto a Apucarana com diversos serviços gratuitos e casamento coletivo

Os casais que desejam oficializar a união civil devem procurar o CRAS mais próximo e fazer a inscrição até o dia 15

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 12:57:20 Editado em 30.07.2026, 12:57:14
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Justiça no Bairro retorna em agosto a Apucarana com diversos serviços gratuitos e casamento coletivo
Autor Programa é realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Apucarana e o Sesc Paraná - Foto: Divulgação prefeitura

O Programa Justiça no Bairro estará de volta a Apucarana, ofertando serviços gratuitos nas áreas de cidadania e justiça. Entre os destaques está o casamento coletivo, cujas inscrições devem ser feitas previamente e seguem abertas até o dia 13 de agosto. Também haverá diversos outros serviços, como exame de DNA, emissão de carteira de identidade, retificação de registro e pensão alimentícia. A Prefeitura orienta que os interessados nos serviços procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para obter informações, realizar a inscrição quando necessário e verificar a documentação exigida.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca a parceria entre a Prefeitura de Apucarana, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sesc Paraná. “É um trabalho feito a muitas mãos e liderado pela desembargadora Joeci Machado Camargo. A iniciativa amplia o acesso da população a serviços essenciais, permitindo que muitas demandas sejam resolvidas de forma gratuita, rápida e com mais comodidade para as famílias”, ressaltou

O prefeito convoca a população a se mobilizar, especialmente para serviços como o casamento coletivo que exigem o agendamento com antecedência. “É importante que os casais procurem o CRAS mais próximo até o dia 13 de agosto, para que haja tempo hábil para a tramitação de toda a documentação”, esclareceu.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, reforça que o casamento coletivo representa uma oportunidade para que casais regularizem oficialmente a união civil sem custos. “Além de garantir segurança jurídica e acesso a direitos, representa a realização de um sonho muitas vezes acalentado por anos e contribui para fortalecer os vínculos familiares”, salientou.

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Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, certidão de nascimento/casamento- divórcio (atualizada), comprovante de renda de até 3 salários mínimos por casal e comprovante de endereço atualizado. “Após todo o trâmite da documentação, a cerimônia acontecerá em um grande evento no Cine Teatro Fênix, no dia 21 de agosto, às 18 horas”, informou a secretária.

Serviços serão concentrados no Lagoão nos dias 21 e 22 de agosto

Fabíola Carrero informa ainda que os demais serviços do Programa Justiça no Bairro acontecerão nos dias 21 e 22 de agosto, das 9 às 17 horas, no Ginásio de Esportes do Lagoão. Durante os dois dias, a população terá acesso a dezenas de serviços gratuitos voltados à cidadania e à resolução de questões jurídicas.

Entre os atendimentos disponibilizados estarão emissão da Carteira de Identidade, atendimento jurídico gratuito, divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, reconhecimento de paternidade e maternidade, retificação de registro civil, exame de DNA e outros serviços oferecidos pelo programa.

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Além dos atendimentos oferecidos pelo Programa Justiça no Bairro, a Prefeitura de Apucarana disponibilizará diversos serviços municipais durante o evento. Entre as ações previstas estão o Feira Verde, um mutirão para recolhimento de materiais inservíveis e coleta de lixo eletrônico, distribuição de mudas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, atendimento da Secretaria da Mulher com a Economia Solidária e orientações do Centro de Atendimento à Mulher (CAM).

Os serviços municipais contarão ainda com a participação das secretarias da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Município, que promoverão um mutirão de negociação de débitos municipais e prestarão atendimento para pedidos de justiça gratuita.

Orientações e inscrição prévia nos CRAS

Conforme a necessidade de cada atendimento, alguns deles exigem inscrição antecipada e apresentação de documentos específicos. Fabíola Carrero reforça que todas as pessoas interessadas devem procurar o CRAS mais próximo para receber orientações.

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CRAS I — WhatsApp (43) 99967-0335 — Av. Central do Paraná, 1420, Jardim América

CRAS II — WhatsApp (43) 99654-8292 — Rua Ilson Ferreira Guerra, 15, Sumatra II CRAS III — WhatsApp (43) 99654-8481 — Rua José Garcia Perez, 111, Vila Reis

CRAS IV — WhatsApp (43) 99654-8467 — Tv. Padre Tito Cerassoli, 63, Vila Regina CRAS de apoio ao CRAS I — WhatsApp (43) 99654-6414 — Rua Cecílio Luz, 145, Loteamento Sanches dos Santos

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CRAS de apoio ao CRAS III — WhatsApp (43) 99654-7203 — Rua Santa Rita, 202, Vila Nossa Senhora da Aparecida

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