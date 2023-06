Justiça no Bairro já atendeu 1,3 mil pessoas; evento segue até sábado

Justiça do Bairro tem registrado grande movimentação no Ginásio Lagoão

Mais de 1,3 mil pessoas foram atendidas na quinta-feira (15), no primeiro dia do Programa Justiça no Bairro, em Apucarana. O evento é realizado no Ginásio de Esportes Lagoão em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) e o Sesc. O evento segue até sábado (17) com mais de 60 serviços disponibilizados sem custos para a população. Veja os serviços abaixo

“Se você está precisando de uma vaga de emprego, venha para o Lagoão pois são 400 vagas de trabalho e 100 de estágio. Se você possui dívidas com IPTU e outras taxas ou está com a conta da Sanepar em atraso, venha renegociar. Ainda não tomou a vacina da gripe ou covid, venha deixar a carteira de vacinação em dia. Caso ainda não tenha a carteira de identidade, o Instituto de Identificação do Paraná está ofertando esse registro gratuitamente no Lagoão”, convoca o prefeito Junior da Femac (PSD).

Além do prefeito, equipe e parceiros da iniciativa, também estiveram presentes na abertura das atividades a secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, e o coordenador local do “Justiça no Bairro” e secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli. “A 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), desembargadora Joeci Machado Camargo, estará participando do evento no sábado, dia em que concomitantemente com os outros serviços haverá os serviços judiciais e o casamento comunitário”, ressalta Junior da Femac, destacando ainda o trabalho do secretário Municipal de Gestão Pública, Nicolai Cernescu Júnior.

Mesmo com a chuva e o frio, centenas de pessoas foram nesta quinta-feira até o ginásio de esportes do Complexo Esportivo Lagoão, onde todos os serviços estão concentrados. Ao chegar no local, a pessoa recebe uma senha e aguarda pelo chamado no painel eletrônico. “Foram instalados 60 guichês na quadra de esportes do ginásio, mas o Justiça no Bairro compreende ainda outros serviços, como o casamento comunitário que acontecerá no sábado. É uma grande feira gratuita que abrange serviços da Prefeitura, de órgãos do governo do estado, do Judiciário e de entidades parceiras”, reforça Danylo Acioli.

No sábado, conforme Acioli, além das atividades que já estão acontecendo, serão disponibilizados diversos serviços judiciais, como interdição e curatela, DNA para reconhecimento de paternidade, divórcio, mudança de nome e seguro DPVAT.

CASAMENTO COMUNITÁRIO – A secretária municipal de Assistência Social reitera que um dos pontos altos do “Justiça no Bairro” acontecerá no sábado, com a solenidade do casamento comunitário. “É a única atividade que acontecerá fora do Lagoão, pois requer a preparação antecipada do espaço. Por isso, o casamento será realizado nas dependências do Sesc, com uma decoração especial para este momento tão aguardado pelos casais”, frisa Jossuela.

A secretária afirma que as inscrições para o casamento comunitário superaram as expectativas. “Ao todo, a cerimônia contará com 82 casais, haverá uma celebração ecumênica com a presença de um padre e de um pastor, enquanto a cerimônia civil será conduzida pela desembargadora Joeci Machado Camargo”, completa Jossuela.

GUICHÊS MAIS PROCURADOS – No primeiro dia do “Justiça no Bairro”, um dos guichês mais procurados foi o do Instituto de Identificação do Paraná. A diretora da Escola Municipal Professor Durval Pinto levou um grupo de estudantes para fazer a carteira de identidade. “Ao todo, são 188 crianças da escola que informaram ainda não possuir a identidade. Os pais autorizaram e estamos trazendo os estudantes”, afirma Márcia Cristina Gambi Orlando, diretora da escola.

Demmy Kollyn Ferreira Klem, acompanhada do marido e do filho de 10 meses, veio em busca do serviço para acrescentar o sobrenome Santos na sua carteira de identidade. “Estamos casados há três anos e eu tenho ainda o documento de solteira. Quero acrescentar o sobrenome do meu marido e sair aqui do Lagoão como a senhora Santos”, brinca a apucaranense, que mora com a família no Núcleo Habitacional João Paulo.

Outro serviço bastante procurado foi o Refis 2023, que disponibiliza a renegociação de impostos e taxas atrasados com até 100% de desconto em multas e juros. “Viemos aproveitar essa oportunidade. Vamos ver quanto fica no total e ver qual o parcelamento que cabe no nosso bolso”, afirma o casal Simão Soethe e Nayara Sabino Soethe, moradores do Residencial Jaçanã.

Gilmar Mariano da Silva, de 63 anos e morador do Jardim Ponta Grossa, foi até o Lagoão em busca do cartão de estacionamento para idoso. “Eu pensava que era um direito somente para quem tem acima de 65 anos, mas pelo que me informaram quem tem acima de 60 anos pode fazer o cartão. Ouvi sobre o evento no rádio e vim aproveitar a oportunidade para garantir esse direito”, salienta Silva.

Idealizado e coordenado pela 1ª vice-presidente, desembargadora Joeci Machado Camargo, o “Justiça no Bairro” completa 20 anos. Além de Apucarana, a edição tem caráter regional, atendendo demandas de Arapongas, Cambira, Novo Itacolomi e Marilândia do Sul.

SERVIÇOS OFERTADOS

Prefeitura de Apucarana* Refis 2023 (renegociação tributos)* Meio Ambiente com distribuição de mudas* Secretaria da Mulher e Assuntos da Família com o Programa Economia Solidária (venda de artesanato e gastronomia)* Departamento de Trânsito com confecção de credenciais de trânsito para idosos e pessoas com deficiência (PcD)* Assistência Social (laudos gratuidade de justiça)* Saúde (vacinação (gripe e Covid-19), aferição de glicemia e pressão arterial)

Justiça no Bairro/Sesc Cidadão* Ações de divórcio consensual, ação de interdição e curatela e casamento comunitário, além de outros serviços

Paraná Cidadão* Sanepar (Água Solidária, negociação de débitos e atualização de cadastro)* Detran (informações)* Instituto de Identificação (confecção de carteira de identidade)* Agência do Trabalhador/Sine (confecção de carteira de trabalho digital, encaminhamento para vagas de emprego, curso de elaboração de currículo, entre outros atendimentos.* Cohapar – orientação e entrega de documentos e escriturações subsidiadas para unidades em conjuntos construídos pela companhia.* Fomento Paraná – Banco da Mulher Paranaense com linhas de crédito para pequenas empreendedoras (pessoas físicas e jurídicas)

Sesi/Senai* Cursos gratuitos e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Sebrae* Apoio ao MEI/EPP, orientações sobre regularização e abertura de empresas, acesso ao crédito

CIEE* Cadastro de estudantes para vagas e capacitação

Faculdade de Apucarana (FAP)Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar)Universidade Estadual do Paraná (Unespar Apucarana)* Orientação jurídica gratuita

