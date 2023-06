'Justiça no Bairro': casais são orientados para o casamento coletivo

Casais recebendo as orientações no auditório do Sesc

Os 82 casais de Apucarana que vão participar da cerimônia coletiva de casamento dentro da programação do Programa Justiça no Bairro, participaram de uma reunião preparatória com a equipe responsável pelo cerimonial.

continua após publicidade

No encontro, que aconteceu no auditório do Sesc Apucarana, foram repassadas orientações gerais de como vai ser conduzido todo o evento, que acontece neste sábado (17), a partir das 16 horas, no ginásio de esportes do Sesc. “Uma etapa importante para o sucesso da cerimônia religiosa, de caráter ecumênico”, explica Jossuela Pirelli, secretária Municipal da Assistência Social, salientando que a reunião contou ainda com sorteio de trajes sociais masculinos e vestidos de noiva, além de maquiagens.

-LEIA MAIS: “Justiça no bairro” oferta mais de 60 serviços gratuitos; vídeo

continua após publicidade

Uma espécie de ensaio geral, os casais receberam informações sobre horários e posicionamentos. “Os noivos deverão chegar uma hora antes da cerimônia para assinatura do documento do cartório”, comenta a secretária.

Celebrada por um padre e um pastor, o evento matrimonial deverá ter duração de cerca de 1h30. “A entrada dos noivos será pela porta frontal do Sesc. Já os convidados, que ficarão acomodados na arquibancada, será pela porta do ginásio”, comunica Jossuela, assinalando que a cerimônia terá início pontualmente às 16 horas e a certidão de casamento será entregue no mesmo dia, após o evento.

O programa – Idealizado e coordenado pela 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargadora Joeci Machado Camargo, o Programa “Justiça no Bairro” completa 20 anos. Uma iniciativa de responsabilidade social do tribunal, conta com uma feira de serviços que aproxima a justiça do cidadão, notadamente, o em situação de vulnerabilidade social. Além de Apucarana, a edição que acontece em Apucarana nesta quinta, sexta e sábado em estrutura montada no Complexo Lagoão, tem caráter regional, atendendo demandas de Arapongas, Cambira, Novo Itacolomi e Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News