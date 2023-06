Justiça Eleitoral abre novos locais de votação em Apucarana; entenda

O juiz da 28ª Zona Eleitoral da Comarca de Apucarana, Rogério Tragibo de Campos, estabeleceu nesta semana novos locais de votação para as eleições municipais do ano que vem em Apucarana. Segundo o técnico do judiciário Wagner dos Santos Ferreira, a criação desses pontos é em virtude de superlotação em colégios eleitorais já existentes, os quais não vão receber mais novos eleitores e nem transferências. É o caso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que fica no Jardim Paraíso, zona leste da cidade. A instituição abriga hoje mais de 8 mil eleitores e não cabe mais ninguém.

Através de portaria foram designados como novos pontos de votação a Escola Municipal Karel Kober, que fica na Rua Catanduva, 355, no Jardim Ponta Grossa, e o Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, situado na Rua Marcílio Dias, 465, no Jardim Aeroporto. A transferência ou emissão de novos títulos para esses locais ficam a critério do eleitor, conforme seu domicílio eleitoral.

A Justiça Eleitoral também designou como novo local de votação a Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, localizada na Rua São Sebastião, 164, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Para essa escola, inclusive, já foram transferidas as seções 363, 364 e 435 do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, que somam 1.110 eleitores.

Além disso, desde 2019 já estão disponíveis como locais de votação a Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo para os eleitores da Caixa de São Pedro; a Escola Municipal Papa João 23 para os eleitores da Vila Regina e a Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami para os eleitores do Jardim Colonial.

Wagner Ferreira explica que os eleitores que desejarem votar nesses locais ou alterar seu local de votação para outros disponíveis devem comparecer ao Fórum Eleitoral para solicitar a alteração no título de eleitor. Basta comparecer de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h com um documento de identificação e um comprovante de residência na Rua Urânio, 880.

MUDANÇAS

Em maio deste ano, a Justiça Eleitoral já havia determinado mudanças nos locais de votação de quase 6 mil eleitores de Apucarana e Cambira. As alterações envolvem 18 seções eleitorais localizadas em cinco estabelecimentos de ensino nos dois municípios e começam a valer nas eleições municipais de 2024, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Apucarana tem hoje 94.624 eleitores aptos a votar. Os maiores colégios eleitorais são a UTFPR, com 8.310 votantes; Colégio São José, com 6.426; Colégio Glorinha, 6.376; e Colégio Nilo Cairo, com 6.117 eleitores.

