Justiça decreta internação de menor suspeito de estuprar o tio

A Justiça do Paraná determinou a internação provisória do adolescente de 14 anos apreendido no último dia 31 por estupro de vulnerável contra o tio, de 32, em Apucarana, norte do Paraná. A decisão saiu na sexta-feira (3) após a apresentação do laudo médico.

A vítima tem paralisia cerebral. O caso foi denunciado pela avó do menor, que encontrou o homem com alguns ferimentos decorrentes do estupro. A ocorrência foi registrada no Jardim Colonial.

O jovem foi encaminhado pela Polícia Civil ao Centro de Socioeducação (Cense) em Londrina.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues disse que as investigações apontaram que o jovem realmente praticou o crime. "O delegado de plantão que estava na delegacia analisou os fatos, tomou algumas diligências necessárias, inclusive antes de decidir o que faria sobre autuação ou não do adolescente, mas as evidências apontaram que ocorreu sim a prática desse ato infracionário", disse Rodrigues.

O processo corre na Vara de Infância e Juventude de Londrina.

