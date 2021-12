Da Redação

Júri define classificados do concurso “Eu amo Apucarana"

Uma comissão julgadora formada por cinco músicos apucaranenses divulgou nesta segunda-feira (13/12) as 15 canções classificadas no Concurso Musical “Eu amo Apucarana”. Uma realização da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), a ação visa incentivar a cultura musical, valorizando agentes culturais, fatos e acontecimentos que marcaram a história do município e recebeu ao todo 34 inscrições de várias partes do Brasil.

As 15 letras classificadas vão compor um DVD comemorativo aos 78 anos de Apucarana. São nove artistas de Apucarana, dois de Londrina, dois de Santa Fé (PR), um de Lebon Régis (SC) e um de Alta Floresta (MT). “A seleção aconteceu por parte de um júri especializado e independente, sendo que a classificação teve como base o regulamento-geral do concurso, que estabeleceu como critérios a letra, melodia e interpretação, sendo obrigatoriamente música inédita autoral”, explica Mário Felippe Rodrigues, superintendente da Promatur e coordenador-geral do concurso. De acordo com ele, pela classificação todos garantiram premiação de R$300 em dinheiro.

A partir de agora, comunica a secretária da Promatur, professora Maria Agar Borba, os artistas serão convocados para uma série de ensaios, que serão realizados por uma produtora musical contratada pelo concurso, visando aprimoramento dos arranjos musicais para a gravação do DVD no dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas, no Cine Teatro Fênix. “Este show musical, que encerra o concurso vai contar com a presença de público convidado. O resultado final será eternizado na edição de 500 unidades de DVDs”, informa Maria Agar.

O prefeito Júnior da Femac frisa que o concurso foi direcionado a autores, compositores, músicos e historiadores. “Um momento para os artistas comporem sobre a história de Apucarana, fatos, acontecimentos, potencialidades e belezas. Enfim, sobre o amor que sentem por Apucarana e sobre a sua relação com a cidade. Agradeço a todos que efetivaram inscrição e parabenizo aos 15 classificados, que terão trabalho eternizado na gravação do DVD especial dos 78 anos de Apucarana”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Classificados no Concurso Musical Eu amo Apucarana

– Agnaldo de Oliveira – ApucaranaMúsica: Eu amo Apucarana

– Anderson Palhano Rodrigues – Lebon Régis (SC)Música: À bela Apucarana

– Célio Cezário dos Santos – ApucaranaMúsica: Abençoada terra vermelha

– Carlos Cézar Neves – ApucaranaMúsica: Apucarana, terra de vulcão

– David de Moura – LondrinaMúsica: Apucarana

– Edson Ferracini – LondrinaMúsica: Iêdo Marques, um tributo a Apucarana

– Hélio Pereira Silva Júnior – ApucaranaMúsica: Apucarana, você me conquistou

– Miguel Júnior Lorin – Alta Floresta (MT)Música: Apuclimatizada

– Fernando José de Freitas – ApucaranaMúsica: Cidade de Apucarana

– Rafael Augusto Figueira da Silva – ApucaranaMúsica: Apucarana querida

– Robson Aparecido Canuto Gomes – ApucaranaMúsica: Cidade Alta

– Sérgio Aparecido Flaustino – ApucaranaMúsica: Sou filho dessa terra

– Luiza Campos – Santa FéFilhos do som

– Michele da Silva Alvino – Santa FéMúsica: Tempestade musical

– Luiz Marcelo Castanho Nishiye – ApucaranaMúsica: Simplesmente Apucarana