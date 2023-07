Júri condena a 12 anos de prisão acusados de homicídio em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Os dois réus acusados pelo Ministério Público (MP-PR) de matar uma mulher de 35 anos em 30 de outubro de 2019 em Apucarana - Gean de Almeida Barboza, de 24 anos, e Grace Kelly Vieira, de 26 anos - foram condenados na tarde desta terça-feira (18) a 12 anos de prisão em regime fechado durante Tribunal do Júri no Fórum Desembargador Clotário Portugal. O julgamento durou mais de 9 horas.

Como já cumpriu parte da pena à espera do júri, Gean terá ainda 11 anos e 21 dias de reclusão pendentes, enquanto Grace Kelly Vieira mais 11 anos, três meses e 25 dias de reclusão. Eles foram considerados culpados pelo homicídio de Ariane da Silva Oliveira. A vítima foi assassinada com tiros nas costas, na Rua México, no Recanto Mundo Novo.

Gean foi apontado pelo MP-PR como autor dos disparos, enquanto Grace Kelly Vieira de levar o atirador até o local do crime de moto e de participar do assassinato. Segundo o MP-PR, eles agiram por motivo torpe por conta de uma suposta dívida de R$ 600 e foram denunciados por homicídio qualificado.

O atirador foi preso na época e permaneceu detido no Minipresídio de Apucarana aguardando julgamento, enquanto a mulher foi liberada com o uso de tornozeleira eletrônica. Como a pena é superior a oito anos, o cumprimento será em regime fechado. Os dois, no entanto, podem recorrer da sentença.

O julgamento começou às 8h e terminou por volta das 17h25. O juiz Oswaldo Soares Neto presidiu o júri, tendo como promotor Eduardo Cabrini. A defesa foi feita pelos advogados Sandro Bernardes da Silva e Osvaldir da Silva.

