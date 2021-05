Junior e Lauro avaliam parcerias para movimentar o turismo

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Junior da Femac, acompanhado de seu vice Paulo Sérgio Vital, recebeu nesta terça-feira (18) a visita do colega Lauro Junior, prefeito de Jandaia do Sul. A pauta do encontro foram parcerias viáveis entre os dois municípios, principalmente, em relação ao turismo regional.

Conforme ponderou Junior da Femac, alguns roteiros turísticos podem ser compartilhados, como o caso da serra de Apucarana com a vinícola Casa Carnasciali, e os alambiques de famosas cachaças de Jandaia do Sul, como a Companheira e a Moretti.

O prefeito Lauro Junior informou que um novo empreendimento gastronômico está previsto às margens da BR-369, na saída de Jandaia do Sul para Bom Sucesso, junto do alambique da Cachaça Companheira que, em ranking especializado, segue entre as três melhores do Brasil.

Lauro Junior também buscou informações sobre o Espaço das Feiras, recém-inaugurado em Apucarana e que tem servido de modelo para muitas cidades da região. “Trata-se de um espaço bastante funcional e confortável para os consumidores e feirantes e, que também serve para o lazer”, avaliou.

O prefeito de Apucarana disse estar à disposição do colega de jandaia e dos demais gestores da região para firmar boas parcerias, que sejam benéficas para a população, seja no turismo, na educação ou outras áreas.