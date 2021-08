Junior da Femac visita sedes do 60º Jogos Universitários

Da Redação

O prefeito Junior da Femac, juntamente com os professores José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, e Tom Barros, superintendente da pasta, visitou na manhã desta sexta-feira (20) os complexos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania, que serão as sedes da 60ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), que vai acontecer no dia 28 de agosto.

A competição será disputada nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal e natação (masculino e feminino). O atletismo e a natação vão ocorrer no Lagoão, o futsal no “Estação Cidadania”, e o basquetebol no “Áureo Caixote”.

Vão competir 276 atletas que representarão 10 instituições de ensino superior do Estado. A definição aconteceu durante congresso técnico on-line realizado no dia 28 de julho. O evento esportivo era para ter acontecido em 2020, mas devido à pandemia foi adiado.

O prefeito Junior da Femac está eufórico com os jogos e disse que Apucarana já está preparada para o evento. “A competição requer uma responsabilidade muito grande. Para nós de Apucarana é uma honra estar recebendo esses atletas, é um ato de resistência, planejamento e de seriedade, um ato de dizer a essa pandemia e a esse vírus que a vida vale mais e que o esporte não pode parar, e que o esporte nos revela todas as nossas capacidades”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Junior da Femac afirma que Apucarana sempre estará à disposição para sediar as principais competições do Estado. “As nossas praças esportivas e a nossa equipe captaniada pelo professor Grillo estão prontas para receber os atletas de todo o Paraná e paranenizo a organização pela formatação de um novo modelo de disputa”, disse o prefeito Junior da Femac.

O professor Grilo está empolgado e comemora a volta das competições oficiais do Estado. “Está tudo preparado e planejado para a realização dos Jogos Universitários, vamos seguir todos os prococolos de saúde e segurança, e com certeza a competição será um sucesso. Desde 2012 não sediávamos esta competição que reúne a nata esportiva universitária. E Apucarana também se colocou a disposição para sediar os JUP´s em 2022 e 2023. Ainda nessa temporada sediaremos os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos do Paraná”, disse Grillo.

As modalidades de judô, karatê, handebol e vôlei serão disputadas em outros municípios da região. As disputas de karatê e handebol serão em Arapongas; o judô em Jandaia do Sul e o vôlei em Cambira, também no dia 28 de agosto.

Competirão nos JUP´s em Apucarana, atletas da FAG (Cascavel), FATEB (Telêmaco Borba), Guairacá (Guarapuava), Integrado (Campo Mourão), Universidade Estadual de Londrina (UEL)-Londrina, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)-Ponta Grossa, Uniamérica (Foz do Iguaçu), Unicesumar (Maringá),Unioeste (Cascavel) e Unopar (Campo Mourão).

Os melhores colocados em Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul garantem vagas para os Jogos Universitários Brasileiros (JUB´s), que serão disputados de 10 a 18 de outubro em Brasília.

Os JUP´s 2021 serão realizados numa parceria da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo e da Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU).

Nos Jogos Universitários do Paraná de 2019, a Unicesumar, de Maringá, conquistou o primeiro lugar na classificação geral da competição, com 294 pontos, seguida da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 178, e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com 120 pontos. A competição foi realizada em Maringá.