Junior da Femac recebe visita do prefeito de Marumbi

Os prefeitos de Apucarana, Junior da Femac, e de Marumbi, Adhemar Rejani, tiveram um encontro para a troca de ideias relativas à gestão pública municipal. No intercâmbio de experiências, Junior da Femac repassou informações sobre o funcionamento da Feira do Produtor e do Programa Terra Forte, da Casa do Mel e sobre o sistema educacional de Apucarana.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital e a vice de Marumbi, Elaine Ferreira. “Falamos sobre os principais projetos de Apucarana, como o Espaço das Feiras. Planejamos nossas ações, para que os apucaranenses deixem o dinheiro na própria cidade. É importante que cada município explore ao máximo as suas vocações, incentivando o empreendedorismo e tornando as cidades cada vez mais receptivas, especialmente para seus próprios habitantes”, frisa Junior da Femac.

O prefeito de Marumbi lembra que já conheceu a estrutura da Casa do Mel, localizada na Avenida Aviação. “Inclusive, estive presente no dia da inauguração, em abril deste ano. Estamos colhendo mais ideias e informações, pois pretendemos instalar uma unidade com as mesmas características em Marumbi”, observa Rejani.

Outros programas que despertam interesse do município são a Feira do Produtor e o Programa Terra Forte. “Queremos criar oportunidades para os produtores comercializarem os seus produtos e também apoiar com o fornecimento de insumos em troca da aquisição de parte da produção, assim como Apucarana já faz”, exemplifica Rejani.