Da Redação

Junior da Femac recebe dirigentes do Paraná Esporte

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta sexta (26), que o prefeito Junior da Femac recebeu a visita de dirigentes do Paraná Esporte, que estão na cidade acompanhando as finais de dois eventos esportivos estaduais: o 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e os 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s).

continua após publicidade .

No encontro, Junior da Femac recebeu elogios pela estrutura esportiva disponibilizada para os jogos, e pela divulgação da programação das competições.

“Apucarana faz um trabalho espetacular ao sediar os jogos, com destaque divulgação das competições, algumas delas com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Temos uma dívida de gratidão com essa cidade que nos abriu as portas. Quando nenhum município queria se credenciar para sediar os principais jogos do estado, Apucarana ofereceu toda sua estrutura e logística. Apucarana é capital do Esporte no Paraná”, destacou o coordenador de esportes de rendimentos do Paraná Esporte, Emerson Venturini (Milico).

continua após publicidade .

Junior da Femac reiterou que Apucarana está de portas abertas para receber as competições organizadas pelo estado.

“Vamos sediar as finais JOJUP´s e JAP´s de 2022. E acabo de assinar um ofício reivindicando a sede da fase final também do JOJUP´s e JAP´s, para 2023 e 2024”, informou o prefeito.

“Esporte é saúde, mobiliza e projeta positivamente a cidade. Onde tem esporte tem desenvolvimento”, complementou Junior da Femac.

O prefeito também recebeu em seu gabinete o supervisor dos Jogos Abertos do Paraná, Adalberto Bueno; o supervisor técnico dos Jogos Abertos, Richarde Salvador; o supervisor técnico dos Jogos da Juventude, Agnaldo Baldo; o supervisor geral do Paraná Esporte, Marcelo Neves; e ainda o secretário municipal de esportes, José Marcelino “Grilo”.