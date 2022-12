Junior da Femac propõe gratificação a professores de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O projeto é voltado aos professores de Educação Física, Inglês, Espanhol e Língua Brasileira de Sinais

O prefeito Junior da Femac encaminhou à Câmara Municipal de Apucarana o Projeto de Lei nº 131/2022, que institui gratificação de 10% sobre o salário aos professores da Rede Municipal de Educação que atuam exclusivamente no ensino das disciplinas de Educação Física, Inglês, Espanhol e Língua Brasileira de Sinais (Libras). A proposta deve ser votada pelos vereadores na tarde desta sexta-feira (16).

continua após publicidade .

“Nós implantamos o ensino de Inglês, Espanhol e Libras no currículo das escolas municipais por entender que esses conteúdos contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Além disso, diversos estudos já comprovaram que o cérebro humano tem mais facilidade de assimilar um novo idioma durante a infância. No entanto, para acompanhar esse avanço curricular, os professores precisaram de capacitação específica, que deve ser valorizada,” disse o prefeito.

LEIA MAIS: Crianças da Apae festejam a chegada do Papai Noel em Apucarana; veja

continua após publicidade .

A secretária de Educação, Marli Fernandes, afirmou que os docentes que lecionam as disciplinas de Educação Física, Inglês, Espanhol e Libras muitas vezes precisam se deslocar entre as escolas. “Atualmente, nós ainda não temos professores com a devida formação para atender a demanda existente lecionando em apenas um estabelecimento. Então, esta gratificação servirá como suporte financeiro aos profissionais que dependem de transporte entre as escolas,” explicou.

O vice-prefeito, Paulo Vital, destacou que a valorização dos professores e servidores da educação é prioridade na atual administração. “Apucarana foi o primeiro município da região a garantir o novo piso do magistério aos seus docentes no mês de fevereiro. Os demais servidores municipais também foram contemplados com um reajuste salarial de 15,25% no início do ano,” recordou.

A implantação da gratificação de 10% sobre o salário dos professores de Educação Física, Inglês, Espanhol e Libras atende a uma reivindicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (Sindispa).

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News