Junior da Femac participa de reunião sobre segurança em ferrovias

O prefeito Junior da Femac participou na tarde desta quinta-feira (14), em Londrina, de evento organizado pelo deputado estadual Tiago Amaral (PSD). O objetivo do encontro foi criar um ambiente de diálogo e cooperação, entre prefeitos do Norte do Estado e dirigentes da concessionária Rumo e do Ministério dos Transportes, com foco na segurança em trechos urbanos de ferrovias.

“Aceitamos o convite feito pelo deputado Tiago Amaral por que esta é realmente uma situação que preocupa muito em Apucarana, a exemplo de outras cidades da região, principalmente em passagens de nível no acesso de bairros populosos”, afirma o prefeito Junior da Femac. Ele acrescenta que a discussão foi produtiva, no sentido de que os representantes da Rumo e o do Governo Federal – por meio do Ministério dos Transportes -, possam entender as preocupações dos municípios e definir soluções práticas em conjunto. “Parabenizo o deputado Tiago Amaral pela iniciativa, pois este tema requer uma atenção diária nas cidades cortadas por ferrovias e com dezenas de passagens de nível”, cita Junior.

O encontro, realizado na Associação Médica de Londrina, teve a participação de prefeitos, vereadores e gestores de trânsito de 73 municípios que são cortados por ferrovias e têm passagens em nível. Conforme argumenta Tiago Amaral, é preciso deixar claro de quem é a responsabilidade pela conservação das passagens em nível. “Os prefeitos sempre questionam quem deve fazer esse trabalho, se é a Rumo, o município ou a União. Com a abertura deste diálogo, a partir de agora está aberto um canal de comunicação dos gestores públicos com a Rumo e o Ministério dos Transportes”, avalia Amaral.

O engenheiro Alex Trevizan, chefe de projetos na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário (SNTF), falou pelo Ministério dos Transportes. De acordo com ele, a reunião se conecta com um grande trabalho que tem sido feito para entender onde estão os pontos mais críticos.

“O Ministério está ouvindo ANTT, Senatran, concessionárias e, agora, as prefeituras, de forma a unir esforços para melhorar a segurança ferroviária, nessa relação cidade-ferrovias”, explica Alex Trevizan. Além de ações nas passagens em nível, o programa de segurança ferroviária deve contemplar manutenção nos trechos, conscientização, uso de inovações tecnológicas e a elaboração de uma cartilha educacional. A previsão é que o programa seja lançado até o fim deste ano.

Já o coordenador de Relações Institucionais e Governamentais da concessionária Rumo, Marcelo Fiedler, “Esta iniciativa é, sem dúvida, um grande avanço para melhorar nosso ecossistema, pois somente trabalhando em conjunto teremos êxito neste grande desafio em construir um trânsito mais seguro”, opina Fiedler.

