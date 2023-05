Junior da Femac participa de fórum de prefeitos em Curitiba

O prefeito Junior da Femac cumpriu agenda na capital do estado nesta terça-feira (30/5). Durante a manhã, ele participou do Fórum de Prefeitos: integração entre as cidades no Salão de Atos do Parque Barigui. A programação do evento abordou o tema Cidades Educadoras.

“Em 2021, em decorrência dos excelentes resultados que temos obtido na educação municipal, Apucarana recebeu o convite para integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Essa organização, sem fins lucrativos, com sede em Barcelona, reúne um seleto grupo de municípios – apenas 31 no Brasil e 500 ao redor do globo – engajados em projetos que visam à melhoria da qualidade de vida da população,” explicou Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destaca que a educação municipal de Apucarana passou por uma revolução desde 2013. “Os sessenta prédios escolares da nossa rede foram reformados e ampliados, a merenda foi reforçada com frutas, verduras e legumes comprados diretamente da agricultura familiar, as disciplinas de inglês, espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais) foram acrescentadas ao currículo e um sistema apostilado de ensino também foi implantado nas escolas. Graças a essas e outras ações, as nossas crianças conquistaram a melhor nota, entre os municípios de médio e grande porte do Paraná, na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),” comemorou.

O Fórum de Prefeitos: integração entre as cidades é uma das etapas preparatórias para o Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que será realizado em maio de 2024, em Curitiba. “Eu sinto-me honrado em partilhar as boas experiências do nosso município com outros gestores. A troca de informações também é fundamental para trazermos outros projetos educacionais inovadores para Apucarana,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

Durante o fórum, o prefeito Junior da Femac encontrou e conversou com o Secretário de Estado das Cidades do Paraná, Eduardo Pimentel Slaviero.

