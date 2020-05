Júnior da Femac libera missas e cultos em Apucarana

Foto: Reprodução

Após amplo diálogo mantido com o Bispo Diocesano Dom Carlos José de Oliveira e com os membros do Conselho de Pastores de Apucarana, o prefeito Junior da Femac editou um decreto para o retorno gradual de missas e cultos na cidade. As celebrações só poderão ser realizadas aos sábados e domingos, e sob diversas condições.



Serão observadas várias exigências que devem ser cumpridas pelos padres em suas paróquias e em todas as igrejas evangélicas. Entre elas estão inclusas a ocupação de apenas 30% do espaço físico dos templos e igrejas, uso obrigatório de máscaras tanto por fiéis quanto por religiosos, oferta de álcool gel nas entradas e um espaçamento de um metro e meio entre as pessoas.

No acordo firmado para a liberação de missas e cultos também está sendo proposta a realização das celebrações em vários horários, para permitir a participação de todos, com pelo menos 30 minutos de intervalo, para evitar aglomerações nas entradas e saídas, além de permitir a higienização de espaços.

“Estamos abertos ao diálogo e tudo vai se resolvendo no seu tempo adequado, de acordo com a análise criteriosa do quadro de Apucarana em relação ao Coronavírus”, pondera o prefeito. O decreto foi publicado neste sábado no diário oficial do município.