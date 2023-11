Junior da Femac lamenta morte de Fahed Daher e decreta luto oficial

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar nesta sexta-feira (17), lamentando profundamente o falecimento do médico, poeta e escritor Fahed Daher, aos 96 anos. O prefeito quando exercia mandato de vereador, na Câmara de Apucarana, foi o autor do projeto de lei que concedeu o título de Cidadão Honorário de Apucarana, pelos relevantes serviços prestados a Apucarana.

“O Fahed Daher deixa um grande legado, que extrapolou o campo da medicina e atingiu, com sua extraordinária sensibilidade, os campos da cultura e o social. Por onde passou Fahed Daher sempre deixou a sua marca, foi um expoente e esteve na vanguarda”, frisa Junior da Femac, anunciando a decretação de luto oficial no Município por três dias.

Morre aos 96 anos em Apucarana, o médico e poeta Fahed Daher

O prefeito lembra que Fahed Daher era especialista em oftalmologia e otorrinolaringologia. “Foi um dos médicos pioneiros de Apucarana, onde chegou no início da década de 60, alguns anos depois do seu irmão, o também médico Nagib Daher que dá nome a uma das principais ruas de Apucarana”, assinala Junior da Femac.

Na área médica e social, foi diretor da antiga Santa Casa e depois do Hospital da Providência, tendo atuado também no Centro de Promoção Humana São Benedito (Ceprhusb). “Foi ainda diretor e presidente da Associação Médica de Apucarana, presidente da Apae e se dedicou por décadas em serviços comunitários como rotariano, entre tantas atividades que desenvolveu durante a vida”, completa Junior da Femac

Ele lembra ainda que, além de todas as ações de relevo nas áreas da saúde e social, Fahed Daher nutria paixão pela literatura, notadamente a poesia. “Foi também um expoente nesta área, seja escrevendo quanto participando ativamente de entidades que valorizavam e divulgavam esta arte”, reitera Junior da Femac.

Fahed Daher integrava desde 1954 o Centro de Letras do Paraná, foi membro-fundador da Academia de Letras e Artes do Vale do Ivaí, integrava a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames) e foi vice-presidente da Sobrames-Paraná. Fahed Daher também publicou nove livros: Pureza Pecado Poesia I, Pureza Pecado Poesia II, Idílios Ideias Ideais, Amor Ideal Rebeldia, Discurso de formatura, Poemetos para adolescentes, História do Brasil: De Getúlio Vargas a Juscelino Kubitschek, Crônicas, No prelo:- Antropologia do amor e Contos-poesias-crônicas.

O médico, que é natural de Curitiba, era o décimo filho de casal de libaneses, que veio para o Brasil em busca de trabalho e oportunidades. Fahed deixa a esposa Bárbara e os filhos Denise, Simone e Luciano (in memoriam).

O velório acontece na Capela Central e o sepultamento será às 18 horas, no Cemitério da Saudade em Apucarana.

