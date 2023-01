Junior da Femac inaugura nova UBS do Adriano Correia

Da Redação

Dentro das comemorações festivas do aniversário de 79 anos de Apucarana, o prefeito Junior da Femac inaugurou nesta sexta-feira (27) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Trizotti, no Núcleo Habitacional Adriano Correia. Com uma área três vezes maior do que a da antiga sede, a nova e moderna estrutura proporciona um melhor acolhimento tanto aos pacientes como aos servidores e ainda tornou possível ampliar a oferta de serviços.

Com 311 m² de área construída, a nova UBS dispõe de consultórios para atendimentos médicos e odontológicos, salas de vacinas, inalação, curativos e esterilização, além de espaços para estoque de medicamentos e áreas administrativas. No valor de R$ R$ 1.030.733,89, a obra envolve recursos do governo do estado no montante de R$ 600 mil, mais R$ R$ 430.733,89 de contrapartida do município de Apucarana.

A escolha da construção de um novo prédio para a UBS Joaquim Trizotti foi aprovada em assembleia geral dos moradores do Adriano Correia. A alternativa de reforma do prédio antigo da unidade de saúde foi descartada pela comunidade. A demanda pelo serviço de saúde do bairro necessitava de um espaço mais amplo e mais confortável para os pacientes.

A presidente da Associação dos Moradores do Adriano Correia, Maria Cota, lembrou que a nova sede é uma reivindicação antiga da comunidade do bairro. “Lutamos muito para conseguir essa obra e fomos atendidos pelo ex-prefeito e hoje secretário de estado da saúde Beto Preto e pelo prefeito Junior da Femac. Em nome dos moradores agradecemos muito por agora termos essa ampla e moderna UBS. Um sonho realizado, um grande presente que recebemos no aniversário da cidade”, comemora Maria Cota.

Definindo a inauguração como um dia histórico para saúde do município, o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, disse que “estamos entregando uma unidade de saúde ampla e moderna para essa comunidade. É uma vitória considerando a condição do antigo prédio de apenas 100m² e com problemas estruturais. A equipe de saúde e os moradores merecem essa nova estrutura e com ela está sendo possível melhorar ainda mais a prestação de serviços aos pacientes.”

O vice-prefeito Paulo Vital destacou o grande avanço na área da saúde do município a partir de 2013, quando o então prefeito Beto Preto assumiu a prefeitura. “Foram investimentos tanto na estrutura física, com reformas e novas unidades de saúde, como na contratação e qualificação dos profissionais, que continuam com o prefeito Junior da Femac. E essa inauguração hoje é mais um avanço na área da saúde. Parabenizo os moradores do Adriano Correia por essa conquista, por esse momento histórico no atendimento da saúde no bairro”, disse Vital.

O prefeito Junior da Femac lembrou que a nova UBS do Adriano Correia foi uma necessidade que o prefeito Beto Preto detectou desde que assumiu a prefeitura em 2013. Segundo ele foi preciso muito estudo, diálogo com a comunidade e encontrar meios de viabilizar recurso para “chegar neste momento maravilhoso e entregar essa estrutura completa e moderna. Esta obra é para atender as pessoas, mas é preciso ter uma equipe preparada e vocacionada para prestar o atendimento para cada um que chegar aqui em busca de cuidado médico e odontológico. Estrutura física e equipe de saúde completa e qualificada. É o que estamos garantindo à comunidade neste momento. Esse é um lugar de promoção da saúde.”

Prestigiaram a cerimônia o chefe da 16ª Regional de Saúde, Marcos Vinícius Oliveira; o chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva; o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Marcos José Fácio; o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi; os vereadores Rodrigo Lievore (Recife), Luciano Facchiano, Jossuela Pirelli, Tiago Cordeiro, vereador Franciley Godoi (Poim) e Toninho Garcia; superintende da Atenção Básica da Autarquia de Saúde Odarlone Orente; as filhas de Joaquim Trizotti, Lúcia Andréia Trizotti e Ovídia Trizotti; secretários municipais e demais autoridades.

