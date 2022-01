Da Redação

Junior da Femac entrega reforma e ampliação de CMEI

Na manhã desta terça-feira (25), o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes entregaram as obras de mais uma unidade de ensino à população de Apucarana. O Centro Municipal de Educação Infantil Tatiane Andreia Agrela Felippe Chinelli (antigo CMEI Sol Nascente), situado na Vila Salete, recebeu investimento de R$ 686 mil para a reforma de 427,61 m² e a ampliação de 217,92 m².

Segundo a secretária Marli Fernandes, as obras possibilitaram a abertura de 30 novas vagas, destinadas à crianças com idades entre quatro meses e três anos. "Esta unidade de ensino atendia 120 alunos até o ano passado. Após a conclusão das obras, o número de crianças matriculadas saltou para 150", detalhou.

Os principais serviços executados no CMEI Tatiane Andreia Agrela Felippe Chinelli foram substituição do telhado, colocação de mantas térmicas, aumento do tamanho das salas de aula, troca das janelas e revisão das instalações elétricas e hidráulicas. Também foram construídos refeitório, cozinha, lavanderia, sanitários, depósito para alimentos e depósito para materiais de limpeza completamente novos.

“A experiência que os meus filhos estão tendo na rede municipal de educação é maravilhosa. Eu deixo os dois no centro infantil pela manhã e sigo tranquila para o trabalho, porque confio nos professores e servidores que trabalham aqui. Eles cuidam com carinho das crianças. As obras no prédio vieram para agregar mais valor a um serviço que já era bom,” disse a tesoureira da Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CMEI Professora Tatiane Andreia Agrela Felippe Chinelli, Bruna Larissa de Jesus.

A vereadora Jossuela Pirelli destacou que Apucarana é o município brasileiro que proporciona a melhor educação básica às suas crianças, segundo o Prêmio Band Cidades Excelente, cujos resultados foram divulgados no final do ano passado. “Esse é o melhor presente que a população poderia ganhar no aniversário de 78 anos da cidade,” afirmou.

“A educação é prioridade nesta gestão. Por isso, eu e minha equipe investimos sempre na compra dos melhores uniformes, materiais didáticos e alimentação para os alunos. Os professores também passam por formação continuada regular e dispõem dos mais modernos recursos didáticos e tecnológicos para preparar suas aulas. Por isso, eu asseguro aos pais que as nossas unidades de ensino estão muito bem preparadas para receber seus filhos no próximo dia 9 de fevereiro, quando tem início o ano letivo de 2022,” concluiu o prefeito Junior da Femac.

Estiveram presentes ainda no evento, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana (Sindispa), Tarcília de Brito; o diretor do CEEBJA Linda Miyadi e membro do Conselho Municipal de Educação, Jorge Marques; o padre da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, Edson Zamiro da Silva; o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Iloido Carloto; diversos secretários municipais e lideranças comunitárias; e familiares da Professora Tatiane Andreia Agrela Felippe Chinelli, falecida no ano passado, devido ao COVID-19.