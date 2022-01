Junior da Femac entrega obra de interligação viária; Veja

Da Redação

Com entrega oficial da integração viária entre os jardins Morada do Sol e Paulista, o prefeito Junior da Femac abriu nesta terça-feira (18) a agenda de inaugurações de obras públicas dentro da programação alusiva aos 78 anos de emancipação política de Apucarana.

continua após publicidade .

Um dos poucos e pequenos trechos urbanos ainda sem urbanização da cidade, o projeto executado por uma empreiteira licitada pela Secretaria Municipal de Obras envolveu implantação de drenagem das águas da chuva com galerias pluviais, implantação de bocas de lobo, meio-fio, pavimentação asfáltica e prolongamento da Rua Herculano Amorim Galvão.

O prefeito Junior da Femac salientou que o investimento público integra o Programa Municipal Interbairros. No total foram pavimentados 6.722 metros quadrados e feita a integração da rua, que num trecho era interrompida por um terreno particular. O investimento foi na ordem de R$624.111,28. A empreiteira responsável foi a Construtora Felicitá, de Apucarana.

continua após publicidade .

“Esta rua era um dos pequenos trechos urbanos ainda sem asfalto na cidade. Além disto, era interrompida por um terreno particular, no Jardim Morada do Sol, para continuar mais adiante, já no Jardim Paulista. Com este investimento a prefeitura promoveu a integração da via, levando mais qualidade de vida, segurança, conforto e mobilidade à região”, pontua o prefeito Junior da Femac.

Ele lembrou ainda que a pavimentação da via do Jardim Morada do Sol integra um pacote de investimento na ordem de R$2,5 milhões, com recursos próprios, que garantiu a pavimentação de outros trechos da cidade, totalizando 24.135 metros quadrados de asfalto novo.

E, ao entregar a obra, Junior da Femac anunciou aos moradores do Morado do Sol, que em breve serão construídas calçadas e instalados um parque infantil e uma academia ao ar livre, além de modernização da iluminação pública.

continua após publicidade .

Ainda no bairro foi executada melhoria da malha viária em outras duas ruas que têm ligação direta com esta via principal, executando recape asfáltico sobre paralelepípedo na Rua Mário Panont e também sobre trecho deteriorado na Rua Áureo Sampaio Morais.

Na entrega desta obra, o vice-prefeito Paulo Vital enalteceu o trabalho da gestão. “Cumprimento o prefeito Junior da Femac por levar adiante e cumprir seu compromisso de garantir 100% das ruas de Apucarana asfaltadas”, destacou Vital, acrescentando que, “em breve essa meta estará cumprida integralmente”.

Presente no evento o presidente da Câmara, Franciley Preto de Godoi, o “Poim”, citou que com Beto preto e Junior da Femac Apucarana retomou seu desenvolvimento. “Os cidadãos de todos os bairros, distritos e zona rural são respeitados e atendidos em suas demandas”, frisou Poim. O ato teve também as presenças dos vereadores Jossuela Pinheiro e Tiago Cordeiro.

continua após publicidade .

Moradores do Jardim Morada do Sol agradeceram o prefeito Junior da Femac e todos integrantes da sua gestão. “Temos um prefeito que pensa em todos, ouve e atende as reivindicações e, dessa forma, a cidade vem ganhando importantes obras de infra estrutura urbana”, pontuou Domingos Farinha.

Outra moradora do bairro, Maria Joanita, agradeceu a gestão pela obra. “Esperamos por 40 anos por este asfalto e só agora ele chegou. Acabou a poeira e a lama”, comemorou Joanita. A solenidade contou ainda com as bençãos do padre João Batista da Silva, e o pastor Armando Gonçalves.

continua após publicidade .

78 anos – A agenda de eventos do aniversário de Apucarana segue nesta quarta-feira (19/01), às 9h30, com a entrega das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Bento Fernandes Dias, na Vila Nova. E, nesta quinta-feira (20), a partir das 10 horas, acontece a soltura de 500 mil peixes nativos nos lagos e rios de Apucarana. No mesmo dia, um evento às 17 horas marca o início das atividades do Banco da Mulher e do Banco de Microcrédito.

Veja:

Junior da Femac entrega obra de interligação viária; Veja - Vídeo por: Reprodução