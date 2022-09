Junior da Femac entrega nova capela mortuária do “Colonial”

Da Redação

O prefeito Junior da Femac, entregou neste sábado (17) ao lado do diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), José Araújo o Deco a nova capela mortuária do Jardim Colonial e região. O prédio edificado em área de 1.200m², na Avenida Aviação, foi adquirido pelo município junto à Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Apucarana (AFAP).

Com 262m² de área construída a nova capela teve investimento de R$ 546.294,57, com recursos próprios do município. O prédio dispõe de duas salas de velório, hall de entrada, varandas externas cobertas, sala de estar, copa, depósito e dois sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais.

Entre os bairros que serão beneficiados estão os residenciais Sumatra 1, 2 e 3, Jaçanã, Núcleo Castelo Branco, jardins Colonial, Santiago, Aeroporto, Aviação e Santos Dumont, além dos residenciais Sabiá e Andorinhas e ainda os loteamentos Raposa 1 e 2.

“Esta obra é uma reivindicação antiga dos moradores que até agora precisavam recorrer a capelas mortuárias distantes para velar os seus entes queridos”, justificou o prefeito Júnior da Femac, relatando que a nova capela vai atender a demanda de 14 bairros e uma população estimada de 20 mil pessoas.

Nos últimos anos outras duas capelas mortuárias foram construídas em Apucarana, sendo uma no Jardim Ponta Grossa e outra no Distrito de Vila Reis. “Também reformamos e ampliamos a capela mortuária central, e fizemos várias melhorias na capela mortuária do Distrito de Pirapó”, citou o prefeito.

Ao entregar a obra, Junior prestou agradecimentos à equipe da Aserfa, Secretaria de Obras e aos vereadores da base aliada. “Sem o apoio e participação de todos não seria possível a conquista deste serviço para a região”, frisou Junior, agradecendo ainda a diretoria da Afap, que viabilizou o projeto ao aceitar vender parte de sua área.

Para definição da construção da nova capela foram considerados alguns critérios. “Primeiro avaliamos o distanciamento do centro e também o número de moradores. Quando se tem uma população deste porte, distante da área central, já se justifica ter uma capela mortuária”, explicou o diretor-presidente da Aserfa, José Airton Deco de Araújo.

Ele reforça que a região atendida é bastante ampla, e agora passa a dispor uma estrutura adequada, com capacidade para dois velórios simultâneos e com todos os equipamentos necessários para atender com conforto as famílias.

A benção do prédio foi procedida pelo padre Alexandre Freitas, e o pastor Helinho. A solenidade foi prestigiada pelos vereadores Jossuela Pireli, Mauro Bertoli, Rodrigo Lievore, Luciano Facchiano, Toninho Garcia e Marcos da Vila Reis. Também participaram o superintendente da Aserfa, Marcos Bueno, e vários secretários municipais.

