Júnior da Femac empossa novas gestoras escolares

Com o desafio de manter os índices de qualidade da educação municipal, entre eles o melhor IDEB do Paraná entre as cidades com mais de 100 mil habitantes e a melhor formação nas áreas de língua portuguesa e matemática do Sul do país, 60 pedagogas do quadro permanente de servidores da Autarquia de Educação (AME) da Prefeitura de Apucarana assumiram nesta quarta-feira (4), em ato no salão nobre do paço municipal, a direção das 36 escolas municipais e 24 centros municipais de educação infantil (CMEI’s).

Escolhidas para a função dentro de critérios de gestão democrática estabelecidos no Plano Municipal de Educação (PME), as profissionais receberam o diploma de gestor escolar e termo de posse para o biênio 2023/2024 das mãos do prefeito Júnior da Femac, do vice-prefeito Paulo Sérgio Vital e da secretária Municipal da Educação, professora Marli Regina Fernandes da Silva.

“A partir de agora, vocês passam a ser diretamente responsáveis pelo que é prioridade número um desta gestão municipal, que são as crianças. Vão ser protagonistas na condução da melhor educação básica do Brasil. dentro deste contexto, peço que atuem de forma incansável para fazer com que o amor pela educação, que sei que todas aqui possuem, seja diariamente transferido em ações concretas, verdadeiras, transparentes e aglutinadoras. Nas unidades escolares, vocês representam o prefeito municipal. Dêem sempre o melhor, não podemos errar em momento algum com nossas crianças”, alertou o prefeito Júnior da Femac.

O processo de escolha das novas gestoras escolares, detalhou a secretária municipal Marli Fernandes, ocorreu dentro de um processo democrático, tendo como esteio a meritocracia. “Através de edital, a concorrência foi aberta a todas as pedagogas, sendo a definição da vaga embasada em uma escala de pontos que levou em consideração diversos critérios, entre eles titulação, cursos e experiência dos candidatos”, esclareceu a secretária. De acordo com ela, as empossadas irão passar por processo de avaliação a cada seis meses.

Professora Marli aproveitou o momento solene para agradecer ao prefeito Júnior e ao vice-prefeito Paulo Vital pelo suporte dado às ações da Educação. “Condição que tem possibilitado o alcance de todos estes resultados e reconhecimentos positivos. Agradeço ainda a toda equipe técnica-diretiva da AME, professores e servidores, bem como à Câmara de Vereadores, que têm respaldado todos os projetos encaminhados”, disse Marli.

A responsabilidade das gestoras escolares empossadas também foi pontuada pelo vice-prefeito Paulo Vital. “Todas vão assumir uma educação que está com o “sarrafo alto”, a melhor educação do Brasil, que tem como novo normal os melhores profissionais, a melhor estrutura e alimentação, uniforme e material didático de qualidade, mas que quer avançar ainda mais, e para que isso aconteça, contamos com a ajuda de vocês que assumem uma função de grande responsabilidade, que muitas vezes exige trabalho no sábado, no domingo, para que na segunda-feira a escola ou centro infantil esteja aberto para atender aos nossos mais de 12 mil alunos”, contextualizou Vital.

Em nome do Legislativo Municipal, o vereador Tiago Cordeiro de Lima disse que a Câmara Municipal sempre atuará em prol da Educação. “Reconhecimento à atual gestão municipal, que tem um olhar atento para a Educação. Percorro periodicamente as unidades de ensino e sei que a rede municipal de Apucarana, graças ao trabalho do prefeito Júnior da Femac e da secretária Marli Fernandes, possui excelente estrutura e equipe de profissionais que confere à cidade o resultado de melhor Educação do Brasil. Diante disto, desejo que todas vocês, novas gestoras, possam contribuir para que Apucarana permaneça no degrau mais alto”, disse o vereador.



Ainda durante a solenidade, a Autarquia Municipal de Educação (AME) exibiu um vídeo motivacional com falas de especialistas e palestrantes de renome nacional abordando “as características de um gestor escolar de sucesso” que, em linhas gerais, necessita ser “um profissional com habilidades e atuação estratégica, flexível, acessível e disponível, com espírito de equipe e agente de mudanças”. Outro momento importante da solenidade foi a homenagens às 14 professoras que deixam o comando de suas unidades para contribuir com a Educação Municipal em outras funções.

Da frente de honra, da solenidade de diplomação e posse das 60 novas gestoras escolares da rede municipal de Apucarana, participaram ainda a superintendente pedagógica, professora Margarete Maria Baldini e a presidente da Comissão Central do Processo de Escolha, professora Érica de Lima Alonso.

