Junior da Femac e secretário João Ortega fazem reunião

A organização de um trabalho que visa garantir o planejamento de ações nas áreas de água e esgoto por parte do Governo do Estado foi tema de uma videoconferência, na manhã de hoje, entre o prefeito Junior da Femac e o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná, João Carlos Ortega, e sua equipe.

Junior da Femac, que integra o comitê executivo da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, tem participação atuante em todas as questões relacionadas a água. Ele destaca a posição privilegiada de Apucarana que está situada numa serra que tem característica diferenciada com três bacias hidrográficas: Tibagi, Pirapó e Ivaí.

Júnior destaca que “o Paraná vive atualmente a maior seca do século, um evento que pode ser tornar mais frequente. Estamos sempre atentos à questão da água e prontos para participar ativamente do planejamento buscando a proteção de todas as fontes que geram esse bem tão precioso para vida de todos.”

O prefeito participou da videoconferência ao lado do vice-prefeito Paulo Vital; do presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Franciley “Poim”; e do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes.