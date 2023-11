Junior da Femac e Marli Fernandes lamentam a morte de servidor público

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento do senhor Amarildo da Silva, de 59 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (3) no Hospital da Providência.

continua após publicidade

Amarildo era servidor público municipal há mais de três décadas. Entre outros lugares, ele atuou na extinta Escola Municipal Ébano Pereira, na Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira e na Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire. Atualmente, estava lotado no IBC da Vila Nova.

- LEIA TAMBÉM: Morre entregador que perdeu parte do pé em acidente com ônibus

continua após publicidade

“O Amarildo sofreu um grave acidente de trânsito no dia 10 de outubro e, desde então, estava internado no Hospital da Providência. Infelizmente, o estado dele se agravou essa semana e hoje recebemos a triste notícia do seu falecimento. Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos enlutados”, disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes lembrou que Amarildo era uma pessoa muito batalhadora. “Além de servidor público, ele trabalhava como entregador nas horas vagas. Nós estamos sentindo muito a perda dele, mas guardaremos as boas lembranças da nossa convivência na memória”, afirmou.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A irmã de Amarildo, Telma Aparecida de Lima, trabalha como professora na Escola Municipal Professora Madalena Côco. A mãe dele, Emília Dias da Silva, também morou por muito tempo em uma casa nos fundos da Escola Madalena Côco.

A família aguarda a liberação do corpo do servidor por parte do hospital para decidir sobre o velório e o sepultamento.

Siga o TNOnline no Google News