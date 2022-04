Da Redação

Junior da Femac concorre ao prêmio “Prefeito Empreendedor”

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes receberam, na manhã de hoje, a visita da consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR), Sheila Mocellin. Ela veio conhecer de perto o desenvolvimento do projeto Sementes do Futuro nos 23 centros infantis (CMEIs) e 35 escolas na rede municipal de Apucarana. Pela implantação da iniciativa educacional, o chefe do executivo está concorrendo ao XI Prêmio Prefeito Empreendedor.

“O projeto Sementes do Futuro faz parte da nossa proposta de Educação Integral, que visa preparar os estudantes para os mais variados desafios que eles vão enfrentar ao longo das suas vidas. Entre outros temas trabalhados de forma lúdica, os principais são a sustentabilidade, o empreendedorismo, a prevenção de doenças e a importância de uma alimentação saudável,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destacou que o projeto Sementes do Futuro envolve anualmente mais de doze mil alunos e aproximadamente mil professores. “As crianças da Educação Infantil conseguem explorar diferentes cheiros e texturas nos jardins sensoriais que foram construídos nos CMEIs. Já os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental aprendem a reciclar o lixo, a utilizar a água racionalmente e a plantar verduras e legumes nas hortas escolares. Enquanto os estudantes da Educação de Jovens e Adultos são contemplados com aulas sobre o plantio e as propriedades das plantas medicinais. Os resultados do projeto são maravilhosos. Muitas famílias têm relatado que os hábitos alimentares de seus filhos melhoraram. Outros pais contam que, influenciados pelos pequenos, estão investindo no plantio de hortas nas próprias casas,” detalhou.

A produção das hortas escolares é aproveitada pedagogicamente de duas maneiras. “Algumas vezes, as crianças repassam as hortaliças colhidas para as merendeiras, a fim de acompanharem o processo de elaboração da alimentação. Em outras oportunidades, os alunos comercializam os produtos em feiras de empreendedorismo. Depois, os próprios estudantes decidem qual melhor maneira de investir o dinheiro arrecadado, como na organização de passeios ou festas,” acrescentou a secretária Marli Fernandes.

Por meio do projeto Sementes do Futuro, os alunos da rede municipal apucaranense ainda aprendem sobre a prevenção de doenças como a gripe, a dengue e a Covid-19. “As crianças são importantes replicadoras do conhecimento. Elas costumam cobrar, por exemplo, que os pais, tios e avós mantenham os quintais limpos e livres de recipientes que acumulem água. Com isso, auxiliam o município no controle do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti,” concluiu o prefeito Junior da Femac.

“Eu achei o projeto apucaranense muito bem elaborado, especialmente porque ele é desenvolvido de forma interdisciplinar e interliga diversas ações do município. Isso facilita a fluidez dos conteúdos, para que as crianças aprendam com naturalidade. Parabéns pela iniciativa,” congratulou a consultora do Sebrae-PR, Sheila Mocellin.

