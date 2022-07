Junior da Femac cobra do DNIT manutenção na Avenida Brasil

Da Redação

Prefeito de Apucarana esteve nesta terça-feira (5) com técnicos do DNIT para falar sobre o assunto

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac manteve reunião nesta terça-feira (5) com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT). Ele relatou que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) já providenciou os reparos necessários numa tubulação subterrânea, na Avenida Brasil, junto ao cruzamento com a Avenida Central do Paraná.

“Cobramos com urgência os reparos no pavimento, neste trecho da Avenida Brasil”, informou o prefeito.

No encontro com os técnicos do DNIT, Junior lembrou que o afundamento do pavimento próximo da cabeceira do pontilhão sobre a linha férrea - no prolongamento da Avenida Minas Gerais -, foi ocasionado por problemas em uma tubulação da Sanepar.

“Uma empresa terceirizada fez, no mês de maio, um reparo provisório no local. Agora estamos insistindo que o órgão providencie com urgência a restauração definitiva neste trecho”, informou o prefeito.

Ele acrescentou que após o fim da concessão do pedágio, a manutenção deste trecho da rodovia que cruza a área urbana de Apucarana voltou a ser de responsabilidade do DNIT.

