Junior da Femac autoriza reconstrução de galeria danificada pela chuva

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Empresa foi autorizada a a iniciar as obras

A empreiteira Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda foi autorizada pela Prefeitura de Apucarana a iniciar as obras de reconstrução da rede de galeria de águas pluviais junto a trecho da rua Grande Alexandre com rua Augusto Weyand, na Vila Nova II. A ordem de serviço à empresa, que foi a vencedora do processo licitatório aberto em caráter emergencial, foi assinada nesta semana pelo prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

O começo dos trabalhos, contudo, está condicionado à questão climática. Devido as características do trabalho e do terreno é necessário que haja pelo menos três dias ininterruptos sem a ocorrência de chuva. “Esta semana verificamos uma situação favorável e, com isto, esperamos que o canteiro de obras seja instalado pela empreiteira ainda nesta sexta-feira (24)”, projeta a engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras.

-LEIA MAIS: Novos investimentos da Sanepar em Apucarana somam R$ 106 milhões

continua após publicidade .

A erosão formada no local e que continua avançando em direção às residências, é resultado da prolongada temporada de chuvas que atinge Apucarana desde o mês de dezembro. “Desde o início demos prioridade a esta demanda, pois além de parte significativa da galeria, a ação das chuvas ininterruptas destruiu parte do asfalto. Por recomendação da Defesa Civil, uma residência já foi interditada e a família preventivamente realocada a um local seguro pelo município”, lembra o prefeito, que também é engenheiro civil.

Além da reconstrução do aterro e da rede de galeria pluvial, o contrato assinado com a empreiteira também engloba a reconstrução do pavimento. O valor do investimento, com recursos municipais, é na ordem de R$210.179,25, e o prazo de execução é de 90 dias.

Siga o TNOnline no Google News