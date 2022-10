Junior da Femac autoriza compra de mochilas e tênis para os alunos

Da Redação

O prefeito Junior da Femac autorizou, na tarde de desta quinta-feira (27/10), a abertura de processo licitatório visando à aquisição de mochilas, tênis, meias e garrafas do tipo squeeze para os mais de doze mil estudantes da rede municipal de educação. A previsão é de sejam investidos aproximadamente R$ 5 milhões na compra dos itens, com recursos próprios do município.

“Eu pedi à equipe de licitação que dê prioridade a este processo, a fim de que consigamos entregar as mochilas, tênis, meias e garrafas aos estudantes, juntamente com os demais materiais e uniformes escolares, no primeiro dia de aula de 2023. Quero aproveitar também para incentivar as empresas apucaranenses a participarem do processo licitatório. Os recursos para o pagamento da compra já estão empenhados e nós ficaríamos muito felizes de poder contribuir para movimentar ainda mais a economia local,” disse o prefeito.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que os produtos terão características específicas para as diferentes faixas etárias. “As crianças matriculadas na Educação Infantil deverão receber mochilas e squeezes em tamanho menor do que os alunos do Ensino Fundamental, uma vez que, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde, os estudantes não devem carregar bolsas que ultrapassem dez por cento do peso corporal. Além disso, os tênis destinados aos meninos e meninas menores terão fechamento em velcro, enquanto os demais receberão tênis com cadarços. Os bebês ainda serão contemplados com meias com solado emborrachado,” detalhou.

“Desde 2013, nós assumimos o compromisso de repassar os uniformes e materiais escolares, de forma gratuita, aos estudantes da rede municipal porque entendemos que todas as crianças têm o direito a uma formação equivalente e de qualidade. A partir de agora, o kit será ampliado e passará a conter também mochila, tênis, meias e garrafas de uso individual. Esta é mais uma mostra de que a educação é prioridade em Apucarana,” afirmou o vice-prefeito, Paulo Vital.

A Autarquia de Educação investiu recentemente outros R$ 4,7 milhões na aquisição do material didático do Sistema Maxi de Ensino, que continuará a ser utilizado pelos professores e estudantes das escolas municipais apucaranenses em 2023. “A novidade é que, no próximo ano, os livros das disciplinas de Língua Inglesa e Língua Espanhola também serão do Sistema Maxi, que é considerado um dos melhores materiais didáticos do país,” comemorou a secretária Marli Fernandes.

