Junior da Femac assina ordem de serviço do Hospital de Apucarana

Definindo como um momento histórico, o prefeito Junior da Femac assinou hoje (12) a ordem de serviço para estruturação do Hospital de Apucarana (H.A.). O custo da obra é de R$18.597.969,36, a maior licitação em valor financeiro já realizada pela prefeitura.

Vencedora do processo licitatório, que teve resultado divulgado no dia 7 de novembro, a empreiteira curitibana Termale Engenharia Ltda é a responsável pela execução da obra dentro de um prazo de 15 meses. “Vamos iniciar a construção do novo hospital no dia 16 de janeiro. Temos experiência em obras hospilares na região nordeste e em Minas Gerais e vamos honrar o compromisso e prazo assumidos com a prefeitura de Apucarana”, informam os engenheiros proprietários da empresa Termale, Ruliano Bagnhuk e Octávio Giocondo.

Executada com recursos municipais, a estruturação do Hospital de Apucarana (H.A.) envolve a reforma e ampliação de prédio localizado na Rua Miguel Simião, nº 69, onde até meses atrás funcionou a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José).

A área construída do H.A. será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de reforma e 1.445,98 m² de ampliação. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários.

“A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas. Uma área do andar térreo será destinada ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), que terá entrada própria, 6 leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas” - Junior da Femac, prefeito - Junior da Femac, prefeito

“O novo hospital de Apucarana é projeto de grande magnitude e importância histórica para o município, onde nossa população terá atendimento em clínica geral e também de especialidades médicas. Trata-se de uma obra planejada e com recursos assegurados. Depois de muitas décadas, Apucarana volta a construir um hospital”, comemora o prefeito Júnior da Femac

Para o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, o Hospital de Apucarana representa um grande ganho para a saúde da cidade. “Teremos o Pronto Atendimento Infantil (PAI), no piso térreo, com atendimento 24 horas para nossas crianças e ainda um reforço significativo na oferta de cirurgias de média complexidade (eletivas), que geralmente ficam represadas. A nova unidade hospitalar vai possibilitar que muitas cirurgias que eram feitas em outras cidades sejam realizadas no nosso próprio município”, informou Bachiega.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço teve a participação do vice-prefeito Paulo Vital e dos vereadores Mauro Bertolli, Toninho Garcia, Marcos da Vila Reis, Rodrigo Lievori (Recife), Tiago Cordeiro, Luciano Facchiano, Francylei de Godoi “Poim”, Luciano Molina e a vereadora Jossuela Pirelli, que também assinaram o contrato com a empreiteira Termale. Ainda estavam presentes no evento os secretários municipais da Gestão Pública Nikolai Cernescu Junior, da Fazenda Sueli Pereira, bem como as profissionais da prefeitura envolvidas na elaboração do projeto: a secretária municipal de obras, engenheira Angela Stoian, a arquiteta com especialidade em arquitetura hospitalar Andressa Ayres de Proença, e a engenheira Caroline Moreira.

