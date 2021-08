Junior da Femac apresenta balanço de 30 meses de gestão

Da Redação

Em trinta meses da gestão do prefeito Junior da Femac (PSD), sendo dois anos do mandato anterior e mais seis meses do atual, o saldo acumulado foi de 250 obras. Neste contexto estão inclusas obras de infraestrutura e mobilidade urbana, investimentos nas áreas da educação, saúde, agricultura, meio ambiente, lazer, serviços públicos, cultura, turismo e assistência social.

continua após publicidade .

“Entre estas obras cito uma simples como o letreiro ‘Eu Amo Apucarana´, no Parque Jaboti; e outra inovadora, como o espaço das Feiras, que se tornou referência na região. São obras iniciadas e concluídas nestes dois anos e meio de gestão, incluindo a Farmácia 24 horas de Apucarana, a piscina térmica e coberta do Centro da Juventude, as rotatórias do São José, do alto da Avenida Curitiba, e a do Bairro Igrejinha, que são intervenções para assegurar mais fluxo e mais segurança no trânsito”, comenta o prefeito.

Ele relata ainda a revitalização do Parque Ecológico da Raposa e do Bosque Municipal, além da instalação de dezenas de parques infantis instalados pela cidade, valorizando áreas de convivência familiar. “Também investimos na construção de grande extensão de calçadas e na instalação de iluminação de maior eficiência com tecnologia de LED e de 400 watts de vapor metálico em diversas vias centrais e de bairros”, assinala.

continua após publicidade .

Junior da Femac lembra que existem obras em andamento, como a da Escola Braga Cortes; a reconstrução das galerias reservatórios de passagem para acabar definitivamente com os alagamentos da região da UPA e do Sesc; o novo interbairros ligando a região do Parque Jaboti (Residencial Casarin II) com a Avenida Minas Gerais, pela Avenida do Cinquentenário da Acia; e iniciando o primeiro trecho de vários previstos de ciclovias.

Nestes trinta meses, a atual gestão também executou 52 obras herdadas do ex-prefeito Beto Preto, finalizando conquistas importantes como a nova Avenida Pinho Araucária, o Ginásio de Esportes Áureo Caixote, o asfalto do Recanto Mundo Novo e a implantação da Radioterapia de Apucarana, junto ao Hospital da Providência.

“Estamos executando, gradativamente, vários trechos de asfalto para zerar em Apucarana as ruas de paralelepípedos e outras que foram esquecidas no barro e na poeira por décadas. Ao mesmo tempo, a gestão vem dando sequência a bons programas como o Interbairros e o Terra Forte, lançados pelo Beto Preto” informa Junior da Femac.

continua após publicidade .

Para um futuro próximo, a atual gestão já tem encaminhada uma das obras de maior relevância dos últimos anos na cidade: o Hospital de Apucarana. “O projeto arquitetônico está pronto e agora estamos avançando com os projetos hidráulico, elétrico e de prevenção de incêndio”, revela o prefeito, acrescentando que o município já tem R$ 8 milhões em caixa para iniciar a obra.

Entre as conquistas o gestor cita a compra de nova sede própria da Autarquia Municipal de Educação (AME); e a adequação da sede da Secretaria do Meio Ambiente, no Parque Jaboti. Junior da Femac destaca também os serviços de zeladoria da cidade. “Temos um cuidado muito especial com a organização e limpeza da cidade, com vinte equipes que trabalham diariamente, na limpeza, poda de árvores, pinturas e outros serviços

As políticas públicas que visam à atração de novos empreendimentos e geração de mais empregos resultaram, nos últimos 30 meses, em cerca de R$ 400 milhões em investimentos. Entre os novos empreendimentos o prefeito destaca a Forbio (Grupo Forquímica), Cropfield, Farmácias São João, Aviário Borges & Rossa, nova loja do Muffato e a expansão da Danês Rações e Indústria Têxtil.

continua após publicidade .

“Apucarana vem recebendo contatos de novas empresas para se instalar na cidade. E, nos próximos dias, vamos anunciar a chegada de uma grande indústria do agronegócio que irá faturar meio bilhão de reais/ano, gerando cerca de 400 empregos diretos, em três etapas”, anuncia Junior.

REFERÊNCIA

continua após publicidade .

Junior ressalta que neste período, Apucarana vem sendo referência para o Estado e até para o Brasil em algumas áreas. Ele cita o IDEB (educação) como o melhor do Estado; a qualidade de vida dos idosos; o pré-natal que é referência nacional e, da mesma forma, o saneamento básico. “Fomos campeões na geração de emprego neste ano na região. E ainda somos um dos melhores do Paraná, com um dos menores percentuais da receita para cobrir folha de pagamento de servidores”.

NOVOS PROGRAMAS

A prefeitura criou novos programas, como o “Apucarana Mais Verde”, que tem carácter de sustentabilidade ambiental. Entre as ações estão inclusas o recolhimento de pneus, de móveis e eletros inservíveis, e de resíduos têxteis, tudo sem custo algum. O Mais Verde também já garantiu o plantio de 25 mil mudas de árvores nativas e para o meio urbano.

continua após publicidade .

Outro programa implementado é o “Viver Mais 80”, que foca na qualidade de vida da terceira idade. São diversas ações, tais como a construção de calçadas e rampas (acessibilidade); aulas de natação e de hidroginástica; além de momentos culturais, bailes e passeios turísticos.

O “Programa mais Vida Animal” garante mais respeito, cuidados e apoio aos animais, com a distribuição de ração aos cuidadores independentes. A castração gratuita também é garantida; incluindo ainda uma parceria com a Polícia Militar em relação aos maus tratos aos animais.

Na área de segurança pública Apucarana dispõe hoje de 800 câmeras à disposição da prefeitura e, destas, 200 câmeras em pontos estratégicos são de monitoramento da cidade pelas forças de segurança.

continua após publicidade .

Na área de assistência social são mantidas diversas ações permanentes para atendimento da população. E no turismo, a Promatur está implantando três roteiros turísticos: Serra de Apucarana, Estrada Bela e Caminho do Café.

FINANÇAS, GESTÃO E PLANEJAMENTO

“Temos compromisso e responsabilidade com a sustentabilidade financeira. Todos fornecedores e servidores são pagos rigorosamente em dia, incluindo os encargos sociais”, pondera Junior da Femac, frisando que “o planejamento financeiro é imprescindível para que a cidade continue avançando”.

Quanto aos pilares da gestão, o prefeito destaca que o planejamento é prioridade constante. “Também destacamos o diálogo permanente com o setor produtivo, com o Governo do estado – onde o secretário Beto Preto é o nosso principal interlocutor -; na esfera federal, com o apoio dos deputados Sérgio Souza e Filipe Barros; e na região com os prefeitos do Vale do Ivaí. Nosso diálogo também é permanente com a Igreja Católica e o Conselho de Pastores, além da Câmara de Vereadores, de onde saem boas ideias, projetos e parcerias”, destaca.

Junior faz questão de prestar agradecimentos aos seus secretários, superintendentes e todos os servidores públicos. “Somente com o apoio e participação de toda a equipe é que essas ações administrativas acontecem. Reitero também meus agradecimentos à minha assessoria direta do gabinete; e ainda para o time da saúde que, nesta pandemia, já se dedicou por 16 meses na vacinação e outras ações”.

Concluindo o resumo de obras e ações período de gestão, o prefeito faz um agradecimento à sua família: “Agradeço minha esposa Carmen Lúcia, minhas filhas Eliza e Luiza; meus pais Sebastião e Maria e meus irmãos Luiz e José”, conclui.