Da Redação

Júnior da Femac anuncia melhorias para o Centro da Mulher

Com a realização de uma formatura dos cursos de costura “Moda” e costura “Artística”, costura industrial de camisetas, cabelo e estética, automaquiagem e maquiagem, e de tortas doces e salgadas, o Centro de Oficinas da Mulher concluiu nesta sexta-feira (17/12) as atividades do segundo semestre. No total, 70 mulheres receberam certificados de conclusão em solenidade que contou com a presença do prefeito Júnior da Femac, da secretária da pasta Denise Canesin, da diretora do Centro de Oficinas Angela Verenka, do secretário da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, do gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, e dos vereadores Rodrigo Liévore (Recife), Tiago Cordeiro e Jossuela Pirelli.

Braço profissionalizante do Departamento de Autonomia e Geração de Renda da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana, o centro municipal desenvolve ações de resgate da autoestima e o estímulo à autonomia financeira da mulher através de cursos de capacitação e qualificação profissional, seminários de formação, palestras socioeducativas e preventivas (saúde física e mental da mulher), rodas de conversas, debates e terapia em grupo.

“A melhor política social é a geração de emprego, renda e oportunidades. O trabalho realizado ao longo do ano pelo centro de oficinas foi fantástico e um sucesso tanto pelo profissionalismo e dedicação dos servidores municipais, como também pela força de vontade de todas as formandas, que decidiram dedicar o seu tempo e agora vão certamente colher os frutos desta formação profissional, cumprindo com o objetivo deste programa que é fazer com que a mulher tenha uma vida feliz e possa caminhar junto com o seu companheiro, sem nenhum tipo de dependência, sobretudo financeira”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Durante a entrega dos certificados, Júnior surpreendeu a todos ao anunciar investimentos imediatos para promover melhorias estruturais no espaço. “Vamos viabilizar a cobertura do pátio e também a aquisição de ar-condicionado para as salas de aula. Quando as atividades retornarem, em fevereiro do próximo ano, quero que o Centro de Oficinas da Mulher já esteja com essas melhorias”, disse o prefeito.

Destacando os programas desenvolvidos pela secretaria, a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, pontuou que os cursos oferecidos pelo centro de oficinas contribuem para o empoderamento das mulheres. “Agradeço a todas que confiaram no nosso trabalho, que é voltado à promoção da dignidade, da emancipação, do empoderamento e da independência financeira, bem como da igualdade de direitos. Parabéns por terem concluído a formação, que certamente vai fazer diferença na vida de vocês a partir de agora”, disse Denise, também agradecendo a parceria do Senac para o desenvolvimento do curso de tortas doces e salgadas, o apoio da Câmara de Vereadores e do prefeito Júnior da Femac. “Todas as demandas da secretaria que levamos para avaliação do prefeito ou são atendidas no ato ou um pouco depois”, agradeceu a secretária, comunicando que as matrículas dos cursos profissionalizantes para o primeiro semestre iniciam já em janeiro.

“Banco da Mulher” – O prefeito Júnior da Femac também informou ao grupo de mulheres a adesão de Apucarana ao Banco da Mulher Paranaense, uma iniciativa do Governo do Paraná, em parceria com as prefeituras, que oferece linhas de créditos com taxas de juros mais baixas do que as praticadas em instituições bancárias privadas. “O objetivo é apoiar pequenos negócios que tenham mulheres como sócias ou proprietárias. Não é necessário ter CNPJ, somente com o CPF é possível obter um aporte de até R$10 mil para serem injetados na atividade profissional desenvolvida”, informou o prefeito, salientando que o atendimento acontece em guichês específicos no térreo do prédio central da prefeitura.

A secretária Denise Canesin frisa que trata-se de uma ótima iniciativa do Governo Ratinho Júnior, que está disponível e pode viabilizar muitos empreendimentos, inclusive da Economia Solidária e Protagonismo Feminino de Apucarana.