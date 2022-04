Junior anuncia recape asfáltico em três bairros de Apucarana

Da Redação

O prefeito Júnior da Femac discute detalhes da obra com a equipe técnica na assinatura da ordem de serviço

Três bairros de Apucarana vão receber nas próximas semanas, obras de recape asfáltico. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Junior da Femac, ao lado da secretária de obras, engenheira Angela Stoian; e da superintendente, engenheira Caroline Moreira.

continua após publicidade .

O rejuvenescimento da capa asfáltica irá abranger o Jardim Menegazzo, Jardim Europa e Solar da Toscana. A empresa responsável pelas obras é a Construtora Vitorino, que deve iniciar o trabalho num prazo de até 20 dias.

O recape asfáltico vai incluir as ruas Kishitaro Kayukawa, Angelina Menegazzo, Antônio Lolo Menegazzo Filho, Antônio Menegazzo, Rosa Torres, Santa Cândida, Otávio Mareze, Sebastiana Basti Francisco Menegazzo, Alceu Sanches e Cambuí, no Jardim Menegazzo e Jardim Europa. Também serão recuperados trechos das ruas José Riva e João Parra Sanches, no Solar da Toscana.

continua após publicidade .

“Vamos investir R$ 630 mil no recape asfáltico de 15 mil metros quadrados destes três bairros, com recursos do Paranacidade e do Município”, anuncia o prefeito Junior da Femac, manifestando agradecimentos ao Governador Ratinho Junior, e aos secretários Beto Preto (saúde), João Carlos Ortega (Casa Civil) e Augustinho Zucchi (Sedu).

Conforme avalia Junior da Femac essa é uma região de interligação de bairros, que tem um tráfego intenso de veículos. “Trata-se de um novo vetor de crescimento da cidade e que precisava com urgência de melhorias no pavimento asfáltico”, diz o prefeito.